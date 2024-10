Les cybermenaces explosent dans le secteur industriel : une hausse alarmante en Europe et dans le monde, selon le dernier rapport de KnowBe4

octobre 2024 par KnowBe4

Le secteur industriel est de plus en plus la cible des cybercriminels, avec une augmentation significative des attaques à travers le monde. Selon le rapport de KnowBe4, « Industrie : maintenir la stabilité face à l’explosion des cybermenaces », la région Asie-Pacifique a été la plus touchée en 2023 (54 % des attaques), suivie par l’Europe avec 26 %.

Points clés pour l’Europe et au-delà :

• 26 % des cyberattaques mondiales ont visé des entreprises industrielles européennes en 2023, faisant de l’Europe la deuxième région la plus ciblée après l’Asie-Pacifique.

• 56 % de hausse des attaques par ransomware avec extorsion dans le secteur industriel à l’échelle mondiale.

• 266 % d’augmentation des malwares volants des informations, visant à dérober des identifiants de connexion (emails, réseaux sociaux, comptes bancaires).

• Les rançons moyennes ont bondi de 88 %, atteignant près de 2,4 millions d’euros par incident.

Le rapport révèle que les attaques dans ce secteur sont principalement dues au phishing, qui reste le vecteur d’infection le plus courant, suivi par l’exploitation d’applications publiques vulnérables.

« En Europe, et particulièrement en France, l’industrie fait face à des cybermenaces sans précédent, » souligne Stu Sjouwerman, PDG de KnowBe4. « Les entreprises doivent impérativement former leurs collaborateurs pour qu’ils puissent détecter et prévenir ces attaques, notamment les tentatives de phishing et d’ingénierie sociale. »