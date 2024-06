Les coulisses de la solution OVHcloud Network Security Dashboard

juin 2024 par Patrick LEBRETON

OVHcloud est fier de protéger les organisations et les individus contre les attaques par déni de service depuis des décennies, mais comme c’est le cas pour de nombreux services de sécurité, le résultat final de leur succès est souvent invisible. Afin de fournir un meilleur support et une meilleure visibilité aux équipes de sécurité avec lesquelles nous travaillons, nous sommes heureux d’annoncer le lancement de notre nouveau tableau de bord de sécurité réseau, offrant une visualisation simple mais puissante des attaques DoS historiques.

Ce système complète non seulement nos services de sécurité plus larges qui protègent les organisations du monde entier, mais offre également un aperçu de ce qui se passe « en coulisses » sur les réseaux OVHcloud. Avec 450 000 serveurs dans le monde, 44 points de présence (POP) et 100 To/s de bande passante réseau disponible, la proposition d’OVHcloud continue de se renforcer, offrant aux organisations une infrastructure convaincante, transparente et sécurisée à partir de laquelle exercer leurs activités.

Disponible gratuitement pour tous les clients, OVHcloud Network Security Dashboardaffiche une visualisation graphique des attaques tentées au cours des deux dernières semaines, avec des données historiques stockées pendant un an. Ce service est disponible dans le monde entier et la communauté des clients a été d’une valeur inestimable en fournissant une assistance et des suggestions pour améliorer l’interface utilisateur.

Le système peut être adapté à différentes applications. Il est disponible pour toutes les adresses IP publiques, y compris sur le cloud public, les serveurs dédiés, les réseaux privés VPS ou vRack. La protection est illimitée et il n’y a pas de limite de durée. Grâce à la capacité et aux capacités du réseau d’OVHcloud, les attaques peuvent être inspectées et traitées à la périphérie du cœur, plutôt que de permettre aux attaques d’atteindre le rack lui-même. Grâce à nos capacités d’inspection, nous sommes également en mesure d’éviter de couper les sources de données, ce qui peut entraîner le risque de perte de paquets valides lors d’une attaque.

Le service Network Security Dashboard est actuellement disponible pour les adresses IPv4, IPv6 devant être pris en charge à l’avenir. Ceci et toutes les évolutions à venir dans ce domaine sont visibles sur la page github dédiée d’OVHcloud.