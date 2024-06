Les arnaques aux réservations de vacances en hausse de 47% par rapport à l’an passé selon les données FranceVerif.fr

juin 2024 par Franceverif.fr

« Alors que les cyberattaques se multiplient en France avec des coûts estimés sur l’année 2024 à près de 124 milliards d’euros, le printemps et le début de l’été sont le théâtre, comme chaque année, à une recrudescence des attaques liées aux réservations de vacances. » précise Laurent Amar, Président et co-Fondateur de FranceVerif.fr. « Au-delà d’une augmentation de 47% par rapport à la même période l’an passé, cette année voit l’émergence d’un nouveau type d’arnaque : l’arnaque aux sur-paiements. »

L’arnaque aux sur-paiements

Pour cette arnaque, un faux voyageur réserve un logement auprès d’un particulier via une plateforme spécialisée dans ce type d’échanges (Airbnb dans l’exemple) et demande au loueur de payer par virement bancaire en dehors du système interne à la plateforme officielle. Le pirate paye alors par virement mais effectue un paiement d’un montant supérieur à celui convenu pour la réservation.

L’hôte, constatant l’erreur, rembourse alors la différence au voyageur.

Et c’est là que l’escroquerie commence, car, en réalité, le paiement initial du voyageur était frauduleux. Avant que le loueur ne s’en rende compte, le faux locataire annule son paiement initial et l’hôte se retrouve avec, d’une part, une réservation annulée et, d’autre part, et d’autre part un remboursement à l’escroc.

Cette arnaque au sur-paiement repose en fait sur le délai de rétractation plus long pour les virements bancaires internationaux. En outre, elle profite de la bonne foi de l’hôte qui accepte un paiement en dehors du système sécurisé de la plateforme.

LE TOP DES ARNAQUES AUX RESERVATIONS DE VACANCES

Top 1 – Arnaque aux logements : 36%

Dans ce type d’arnaques, tout repose sur la réservation du logement de vacances en elle-même. Les cybercriminels créent de faux sites, publient des annonces frauduleuses et pratiquent le sur-paiement (voir plus haut).

Dans ce type d’arnaques, le client paye une réservation dont il ne pourra pas profiter et pour les hôtes, ils doivent faire face à des risques de sur-paiement ou à des risques d’usurpation de leurs biens.

Top 2 – Vol d’informations personnelles : 35%

Dans ce type d’arnaques, les cybercriminels profitent des plateformes de réservations (sites ou réseaux) non sécurisées pour dérober à l’internaute des informations personnelles, que ce soit les données bancaires personnelles, ou des informations personnelles qui permettront aux hackers de compléter un profil afin de créer une identité usurpée.

Top 3 – Hameçonnage pour pirater les comptes : 29%

La 3ème arnaque de ce top 3 consiste à aller chercher les identifiants et mots de passe d’utilisateurs pour accéder à leur place et en leur nom aux plateformes de réservation. Cette escroquerie se déploie sur la base de la pratique de l’Hameçonnage ou du Phishing.