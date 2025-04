Lenovo dévoile une évolution majeure de son offre de stockage

avril 2025

Lenovo dévoile une évolution majeure de son offre de stockage, pensée pour répondre aux nouveaux défis des entreprises à l’ère de l’intelligence artificielle. Cette nouvelle génération de solutions allie performance, évolutivité et sobriété énergétique, et couvre un large éventail de besoins : baies de stockage, solutions définies par logiciel (SDI), innovations dédiées à l’IA et à la virtualisation. Pensée pour accompagner la modernisation des infrastructures, cette gamme permet aux entreprises de déployer en toute fluidité des charges IA et data sur les plateformes Lenovo ThinkSystem et ThinkAgile de nouvelle génération. L’objectif est de tirer pleinement parti de la valeur de leurs données, alimenter des raisonnements en temps réel et accélérer les usages IA à grande échelle, en toute confiance.

Selon une étude IDC menée pour Lenovo en zone EMEA, les DSI identifient trois facteurs clés pour réussir le déploiement de l’IA : la souveraineté des données, la conformité réglementaire et la qualité de données. Pourtant, la mise à l’échelle des projets et la gestion de la data restent des obstacles majeurs. Avec ce nouveau portefeuille, Lenovo réaffirme son engagement à accompagner les entreprises en leur fournissant des solutions de stockage innovantes, conçues pour les exigences des datacenters de nouvelle génération.

Des solutions pensées pour l’IA d’entreprise, la virtualisation et la durabilité

Avec 21 nouveaux modèles ThinkSystem et ThinkAgile, Lenovo dévoile une nouvelle génération de solutions conçues pour accompagner les entreprises dans leur transition vers l’intelligence artificielle. Dotées de capacités de calcul accéléré et optimisées pour l’efficacité énergétique, elles offrent un socle solide pour déployer une stratégie IA performante, tout en maximisant la productivité et la valeur des infrastructures. Pensées pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui — IA, virtualisation, durabilité — ces solutions incarnent une approche résolument tournée vers l’avenir. Parmi les solutions phares :

• Lenovo ThinkAgile SDI V4 Series : des solutions clé-en-main avec une performance d’inférence IA LLM jusqu’à 2,4 fois supérieure à la génération précédente¹.

• Nouvelles baies de stockage ThinkSystem : vitesse multipliée par trois, réduction de la consommation d’énergie² jusqu’à 97 %, et 99 % de gain de densité — pour une empreinte carbone et un coût total de possession drastiquement réduits³.

• Solutions hybrides cloud et virtualisation ThinkAgile / ThinkSystem : scalabilité indépendante du calcul et du stockage, avec une réduction des coûts de licences logicielles pouvant atteindre **40 %**⁴.

• ThinkAgile HX “GPT-in-a-box” à refroidissement liquide (Lenovo Neptune™) : une première mondiale qui inaugure une nouvelle génération d’inférence IA prête à l’emploi, avec jusqu’à 25 % d’économies d’énergie⁵.

• Kits de démarrage IA pour la plateforme Hybrid AI Lenovo : un tremplin simple, validé et évolutif pour adopter rapidement les workflows d’inférence et de RAG (retrieval-augmented generation) en entreprise.

Alors que l’IA s’impose comme un levier stratégique, les entreprises repensent leurs fondations IT. Place à une infrastructure plus souple, désagrégée, où le calcul, le stockage et le réseau deviennent des ressources mutualisées, prêtes à évoluer au rythme des besoins métiers.

Avec ses kits IA Hybrid AI Platform, Lenovo propose une réponse concrète avec des configurations pré-validées, évolutives et prêtes à l’emploi, combinant puissance de calcul, capacité de stockage, GPU et connectivité. Pensés pour accompagner la montée en charge des projets IA, ces kits s’intègrent parfaitement aux nouvelles baies ThinkSystem, qui unifient fichiers, blocs et objets dans une même architecture, portée par la rapidité du stockage flash SSD.

Sécurité et fiabilité sont au cœur du dispositif en offrant protection autonome contre les ransomwares, chiffrement avancé et réplication synchronisée avec bascule transparente qui assurent une continuité de service maximale, pour déployer l’IA en toute sérénité.

Répondre aux exigences de l’IA d’entreprise et de la modernisation des données

Qu’il s’agisse d’entraîner des modèles, d’exécuter des inférences ou de gérer des workflows RAG, les projets d’IA nécessitent une infrastructure à la hauteur, à la fois puissante, fiable et pensée pour l’évolutivité. Avec les nouvelles gammes ThinkAgile SDI V4 et baies de stockage ThinkSystem, Lenovo propose une infrastructure AI-ready, clé-en-main, conçue pour supporter un large éventail de charges critiques : bases de données, ERP, CRM, virtualisation, cloud hybride, sauvegarde ou encore archivage. Chaque solution est pensée pour fluidifier les opérations, optimiser les performances et accompagner l’essor des usages IA dans un environnement sécurisé.

Parmi les cas d’usage concrets, la solution convergée ThinkAgile pour VMware illustre cette approche unifiée. Elle associe la simplicité d’exploitation de ThinkAgile VX à la robustesse des baies ThinkSystem DG, pour offrir une plateforme cloud agile, évolutive et parfaitement adaptée aux workloads hybrides.

Première mondiale : une HCI refroidie par liquide pour l’IA generative

En plus d’offrir l’un des portefeuilles de solutions de stockage les plus complets et ouverts du marché, Lenovo innove avec la première appliance HCI à refroidissement liquide, intégrée à la série ThinkAgile V4. Conçue pour optimiser l’efficacité énergétique des charges IA les plus intensives, cette solution permet de réaliser jusqu’à 25 % d’économies d’énergie par rapport aux générations précédentes⁵. Au cœur de cette avancée : la nouvelle solution GPT-in-a-box Liquid Cooling, une infrastructure IA générative complète basée sur ThinkAgile HX, pensée pour accélérer l’intégration de l’IA grâce à un modèle reproductible, sobre et performant. Objectif : faciliter le passage de l’expérimentation à la mise en production, en réduisant les coûts énergétiques, en accélérant les raisonnements IA, et en générant un retour sur investissement plus rapide, partout où les données sont exploitées.

Les performances ne s’arrêtent pas là : la série ThinkAgile SDI V4 affiche des résultats remarquables avec un taux de transactions jusqu’à 2,6 fois supérieur et une accélération des IOPS jusqu’à 1,4x comparé aux solutions à refroidissement classique⁶. Et le tout, dans un format plus compact, avec une densité conteneurs/VM augmentée de 1,4x par rapport à la génération précédente⁷ — pour conjuguer puissance, efficacité et encombrement réduit.

Des technologies de confiance pour une IA sécurisée, évolutive et sans compromis

Avec les solutions Lenovo Premier Enhanced Storage Support, les équipes IT disposent d’un accompagnement expert, réactif et personnalisé, pour déployer l’IA avec confiance, loin des limites d’une infrastructure vieillissante.

« L’innovation est au cœur de l’ADN de OneNet, et notre partenariat avec Lenovo s’inscrit dans une démarche de modernisation durable et performante de notre datacenter », souligne Tony Weston, CTO, OneNet.

Les nouvelles solutions ThinkSystem et ThinkAgile intègrent des dispositifs de sécurité avancés pour renforcer la résilience des données : snapshots inviolables, chiffrement logiciel, et protection autonome contre les ransomwares reposant sur l’intelligence artificielle. En parallèle, la plateforme Lenovo XClarity assure une gestion centralisée et sécurisée de l’ensemble du parc de stockage, en garantissant conformité, supervision et pilotage en temps réel.

Avec cette nouvelle génération de solutions, Lenovo donne aux entreprises les moyens de construire une infrastructure agile, évolutive et sécurisée, capable d’accompagner durablement la transformation digitale et les déploiements IA les plus ambitieux.