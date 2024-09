Legrand Data Center Solutions France

septembre 2024 par Marc Jacob

Contact : 128 Avenue De Lattre de Tassigny, 87000 Limoges

Année de création : 1860, Limoges

Activités : Legrand, un acteur incontournable des centres de données depuis plus de 30 ans

Avec plus de trois décennies d’expertise, Legrand s’impose comme un partenaire de confiance dans l’industrie des centres de données. Nos solutions, Legrand Data Center Solutions, sont reconnues pour leur flexibilité, leur fiabilité et leur capacité d’évolution.

Nos offres intègrent les technologies primées de leaders du secteur tels que Borri, Minkels, modulan, Raritan, Server Technology, Starline, Usystems et Zucchini. Ces marques expertes nous permettent d’assurer une disponibilité optimale de vos opérations critiques.

Notre équipe de spécialistes est dédiée à la conception et à la mise en œuvre de solutions personnalisées qui s’alignent précisément sur vos exigences pour les installations techniques. Que ce soit pour des armoires de puissance, des onduleurs, des canalisations électriques préfabriquées, ou pour des environnements plus exigeants comme les salles blanches avec des configurations de baies, des solutions de refroidissement, d’alimentation, de câblage structuré et de gestion des accès, nous répondons à tous vos besoins.

À ce jour, des milliers d’entreprises à travers le monde ont placé leur confiance en notre expertise, reconnaissant en Legrand Data Center Solutions un partenaire fiable sur lequel compter pour garantir la continuité de leurs activités essentielles.

Type de services ou produits :

– Transformateurs secs

– Jeux de barres haute puissance

– TGBT / Solutions ASI et STS

– Track Busway

– Cheminement de câbles

– Confinement et refroidissement

– Racks et baies pour serveurs et réseaux

– PDU et capteurs intelligents

– KVM et consoles stériles

– Câblage structuré

– Solutions de connectivité par fibre

– Intégration de l’outil de gestion DCIM

– Portes froides et refroidissement liquide

Chez Legrand Data Center Solutions, nous nous engageons à fournir une approche globale en prenant en charge toutes les phases clés, depuis la conception et la planification avant-projet, la gestion de projet, jusqu’aux services post-livraison tels que la mise en service et la maintenance. Cela nous permet d’accompagner nos clients de manière optimale à chaque étape de leur projet.

Description du produit ou service phare pour 2024 :

Nos échangeurs thermiques sur porte arrière (RDHx) de Usystems, également connus sous le nom de refroidissement

liquide assisté par air, sont une technologie éprouvée conçue pour fonctionner en boucle fermée.

L’échangeur thermique sur porte arrière ColdLogik redéfinit les règles. L’IA, les calculs haute-performance impactent les centres de données. Nos solutions de refroidissement liquide assisté par air, à la pointe de la technologie, sont spécialement conçues pour

répondre à ces besoins de haute densité.

Adresse du site Internet : Discover our Legrand Data Center solutions

Services proposés sur ce site : Informations sur l’ensemble des offres de nos marques spécialistes (Minkels, Raritan, Server Technology, USystems…) ainsi que des livres blancs, des blogs techniques, et des cas clients.

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise : Legrand poursuit une stratégie dynamique dans le secteur des centres de données, en s’appuyant à la fois sur une croissance organique via l’innovation et le lancement de nouveaux produits, et sur une série d’acquisitions ciblées pour renforcer sa présence et son offre. Récemment, l’entreprise a notablement accru ses capacités par l’acquisition de trois entreprises : Davenham, VASS, et Netrack, qui améliorent respectivement ses systèmes de distribution d’énergie à basse tension, ses busbars, et ses infrastructures de racks serveurs/réseaux. Ces acquisitions soulignent l’engagement de Legrand à élargir son portefeuille et à renforcer sa position dans les espaces techniques et serveurs des centres de données, secteur en pleine expansion qui représente une part significative de ses revenus