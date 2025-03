Le thème de la Journée internationale des droits des femmes de cette année – Accélérer l’action – nous confie une mission de taille.

mars 2025 par Ghazal Asif, Vice-Présidente, Global Channels & Alliances de Rubrik

À l’approche de la Journée internationale des droits des femmes ce samedi 8 mars 2025, les commentaires de Ghazal Asif, Vice-Présidente, Global Channels & Alliances de Rubrik, sur l’importance d’accélérer l’inclusion et la diversité dans la cybersécurité, en soulignant l’écart persistant vers la parité et les actions concrètes pour favoriser une représentation équitable et une culture inclusive.

“Le thème de la Journée internationale des droits des femmes de cette année – Accélérer l’action – nous confie une mission de taille. Au rythme actuel des progrès, il est estimé, selon les données du World Economic Forum, que la parité totale entre les genres ne sera atteinte qu’en 2158, soit environ cinq générations à partir d’aujourd’hui. Pour celles et ceux qui font avancer l’industrie de la cybersécurité, il est essentiel de sortir des sentiers battus et de prendre des initiatives plus ambitieuses pour accroître la représentation et créer une culture inclusive. Je constate un besoin croissant de voix plus diverses dans le domaine de la cybersécurité. Ce manque exige que les organisations mettent en place des environnements où chacun se sent légitime pour s’exprimer et contribuer.

Dans mon rôle chez Rubrik en tant que Vice-Présidente, Global Channels & Alliances, je suis déterminée à promouvoir l’équité et l’inclusion grâce à des pratiques de recrutement justes, ce qui signifie que nos candidats en phase finale doivent toujours refléter la diversité des groupes. Cette approche a permis d’atteindre une représentation féminine de 33 % au sein de notre organisation channel. Bien que cette avancée soit significative, une représentation accrue ne constitue pas l’unique objectif d’une main-d’œuvre véritablement équitable. Les organisations doivent s’assurer que ces talents disposent des opportunités et du soutien nécessaires pour réaliser pleinement leur potentiel, un enjeu sur lequel je suis particulièrement engagée chez Rubrik. En plus de contribuer à la rétention et à l’évolution des talents, je m’efforce de favoriser une culture inclusive où chacun peut s’épanouir, tout en mettant l’accent sur l’importance de la diversité et de l’égalité au sein de notre organisation.”