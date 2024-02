Le système d’information d’ANYDESK compromis, quelles conséquences pour les utilisateurs ?

février 2024 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Le bulletin du CERT-FR en date du 05 février 2024 relate l’historique des faits :

« Le 29 janvier 2024 l’ANSSI a été alertée par le BSI que l’éditeur AnyDesk Software GmbH a été victime d’une fuite de données. Le code source des applications développées par l’éditeur ainsi que des certificats et clés privées pourraient avoir été dérobés. L’éditeur est spécialisé dans le développement de solutions logicielles de bureau à distance utilisables pour l’assistance à distance des utilisateurs, l’administration de serveurs, le télétravail ou encore le rebond vers des ressources internes d’entreprise non accessibles publiquement. Les solutions AnyDesk couvrent un large spectre de systèmes d’exploitation : Linux, Windows, MacOS, Android, iOS, AppleTV, etc.