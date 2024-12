Le secteur IT en hausse : moteur de la transformation numérique mondiale

décembre 2024 par Antony Derbes, Président d’Open Lake Technology

Le secteur des technologies de l’information (IT) traverse une période de croissance exceptionnelle, qui s’inscrit dans une dynamique mondiale d’accélération numérique. Selon une étude du cabinet Gartner, les dépenses mondiales en IT devraient atteindre 4 600 milliards de dollars en 2024, en hausse de 8,6 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance est portée par des facteurs structurels tels que la digitalisation accrue des entreprises, la montée en puissance de l’intelligence artificielle (IA) et la recherche de solutions plus résilientes face aux crises globales. Cependant, cette expansion rapide soulève des défis, notamment en matière de pénurie de talents et de réglementation.

1. Une demande croissante pour des solutions IT innovantes

Le secteur IT a été un catalyseur majeur pour la transformation des entreprises, quel que soit leur secteur d’activité.

• Croissance des investissements : en 2024, les dépenses en cloud computing devraient dépasser les 500 milliards de dollars à l’échelle mondiale, avec une croissance de 17 % par rapport à 2023, selon le rapport de Gartner. Le cloud est désormais un élément incontournable des stratégies digitales des entreprises, qui l’adoptent pour accroître leur flexibilité et leur résilience.

• Intelligence artificielle et Big Data : le marché de l’IA devrait atteindre 1 300 milliards de dollars d’ici 2025, avec un taux de croissance annuel moyen de 37 %, selon le rapport de PwC. L’IA devient un outil stratégique pour l’automatisation des processus, la prise de décisions éclairées et la gestion de la cybersécurité.

Cette demande est également portée par les entreprises qui cherchent à rester compétitives face à un environnement en constante évolution. L’IT devient un levier indispensable pour se différencier, notamment par l’optimisation des processus internes, l’automatisation des rapports, la personnalisation de la gestion clients et des données.

2. Les défis du secteur IT : pénurie de talents et pression réglementaire

Cette forte croissance s’accompagne de tensions dans plusieurs domaines.

• Pénurie de compétences : selon une étude de Tech Nation, le 60 % des entreprises du secteur technologique peinent à trouver des talents qualifiés, notamment dans les domaines du développement logiciel, de la cybersécurité et de l’IA. Cette pénurie freine l’innovation et rallonge les délais de mise en œuvre des projets.

• Cybersécurité et résilience numérique : face à la multiplication des cyberattaques, la cybersécurité devient un enjeu central. En 2024, les dépenses mondiales en cybersécurité devraient dépasser 200 milliards de dollars, selon le Cybersecurity Ventures Report.

Cependant, la sécurité des données n’est plus seulement une question technique : elle est désormais un impératif réglementaire. De plus, des régulations telles que le Digital Operational Resilience Act (DORA) imposent aux entreprises financières de renforcer leur résilience numérique, tandis que les normes RGPD exigent des pratiques strictes en matière de gestion des données personnelles.

3. Une croissance durable et inclusive : l’enjeu du secteur IT de demain

À l’heure où l’IT devient omniprésent, la question de sa durabilité et de son impact social est primordiale.

• Réduction de l’empreinte carbone numérique : selon un rapport de The Shift Project, le secteur numérique est responsable de près de 4 % des émissions mondiales de CO2, un chiffre qui devrait continuer d’augmenter. Il devient impératif de penser à une sobriété numérique, en optimisant la consommation énergétique des infrastructures et en favorisant les technologies durables.

• Formation et inclusion : face à la pénurie de talents, la formation continue est essentielle. En France, près de 85 000 emplois IT sont non pourvus chaque année, et la diversité reste un défi majeur dans un secteur historiquement dominé par les hommes. Encourager la parité et l’inclusion dans les métiers du numérique est un levier important pour pallier cette pénurie.

4. Le rôle clé des entreprises IT pour stimuler la compétitivité

Dans ce contexte de croissance rapide, les entreprises doivent adopter des stratégies agiles pour répondre aux besoins de leurs clients. Cela passe par des investissements continus dans les technologies émergentes et une gestion proactive des talents.

• Transformation numérique des PME : selon une étude menée par McKinsey, les PME qui adoptent les technologies numériques connaissent une augmentation de 30 % de leur rentabilité et une réduction de 15 % de leurs coûts en moyenne. Cela démontre l’importance de l’IT non seulement pour les grandes entreprises, mais aussi pour les acteurs de taille intermédiaire qui cherchent à se digitaliser.

• Partenariats stratégiques : l’IT ne se limite pas aux solutions internes, mais englobe aussi la construction de partenariats stratégiques avec des acteurs du cloud, des fournisseurs de services de cybersécurité et des cabinets de conseil spécialisés.

En conclusion, le secteur IT est désormais un pilier central de l’économie mondiale, à la fois moteur de croissance et catalyseur d’innovation. Si les perspectives de croissance sont encourageantes, elles viennent avec des enjeux auxquels les entreprises doivent répondre de manière proactive. L’adoption de solutions durables, l’optimisation des compétences et une gestion rigoureuse des données seront les clés du succès dans un secteur en perpétuelle mutation.