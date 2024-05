Le secteur de la santé est le plus exposé aux menaces de l’IA, selon une nouvelle analyse du Swiss Re Institute

mai 2024 par Swiss Re

Le secteur de la santé et des produits pharmaceutiques devrait être le plus durement touché par les dangers de l’intelligence artificielle (IA) au cours de la prochaine décennie, selon un nouveau rapport de l’Institut Swiss Re. L’étude examine les risques émergents liés à l’IA dans 10 secteurs au cours de la prochaine décennie, en explorant la probabilité de pertes liées à l’IA et leur gravité, dus aux biais des données, aux cyberattaques, aux risques algorithmiques et de performance, entre autres.

Christoph Nabholz, Directeur de la Recherche et de la Durabilité chez Swiss Re, a déclaré : « Si, en tant que pionniers dans ce domaine, les services informatiques sont aujourd’hui les plus touchés par les risques liés à l’IA, cette situation est appelée à évoluer à mesure que l’utilisation de la technologie se généralise à tous les secteurs d’activité, comme la santé et la mobilité. Les compagnies d’assurance commencent donc à introduire une couverture spécifique pour les défauts de l’IA - l’un des plus grands risques pour toutes les industries. »

Alors que l’industrie de la santé utilise de plus en plus la technologie de l’IA pour rationaliser des fonctions telles que les tâches administratives, le suivi des patients, le diagnostic et le développement de médicaments, les risques augmentent également et les conséquences peuvent être graves, voire fatales. Par exemple, des algorithmes d’IA défectueux ou biaisés pourraient donner lieu à des diagnostics erronés, conduisant à des maladies graves ou à la perte de vies humaines.

Les autres secteurs les plus exposés aux effets négatifs de l’IA au cours des huit à dix prochaines années sont « la mobilité et les transports » et « l’énergie et les services publics », qui se classent respectivement en deuxième et troisième position. Le secteur de la mobilité et du transport sera fortement exposé aux risques liés à l’IA, principalement en raison de l’utilisation de la conduite connectée et automatisée alimentée par l’IA, qui pose des défis dans des environnements urbains très diversifiés. Le secteur de l’énergie devrait également utiliser largement l’IA, en particulier pour répondre aux objectifs de transition nette zéro qui nécessitent l’électrification et la création de réseaux intelligents.

Pravina Ladva, Directrice Groupe du Numérique et de la Technologie chez Swiss Re, a déclaré : « Les avantages de l’IA sont importants pour de nombreuses industries, mais il existe également des risques pour les entreprises. Le secteur de la réassurance a un rôle important à jouer dans la gestion des risques liés à l’IA et pour contribuer à instaurer une confiance numérique permettant d’exploiter tout le potentiel de ces technologies émergentes. »