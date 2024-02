Le programme partenaire de Dell Technologies évolue en 2024

février 2024 par Marc Jacob

Dell Technologies annonce l’évolution de son programme partenaires pour l’année 2024. Structuré en différents niveaux, le nouveau programme met davantage l’accent sur la collaboration et les investissements dans les domaines de croissance critiques, tels que l’intelligence artificielle et l’Edge, afin de stimuler la réussite partagée entre constructeur, partenaires et clients.

Le programme partenaires de Dell Technologies pour l’année 2024 va continuer de rétribuer les partenaires dans des domaines clés :

Offre APEX : l’offre d’infrastructure Dell APEX a été intégrée dans les catégories de produits Storage+ et Server+. Avec ces mises à jour, le portefeuille Dell APEX permet désormais d’accéder non seulement à l’ensemble des avantages, mais aussi à des remises et à des incentives, augmentant ainsi le potentiel de profit et ajoutant Dell APEX aux outils d’acquisition des partenaires. La prime Dell APEX Upfront est également disponible pour les partenaires qui possèdent la compétence Dell APEX Infrastructure.

Client+ et ProSupport Plus : les partenaires de niveau métal qui détiennent une compétence Client+ et atteignent leur seuil de revenus pour les accessoires clients peuvent désormais quintupler la remise de base lors de la vente d’accessoires clients Dell et doubler la remise de base lors de la vente de stations de travail Precision, d’écrans et de stations d’accueil Dell et Latitude series 7 et 9 et Latitude Rugged. La remise est également revue à la hausse pour les partenaires qui associent les services Dell ProSupport Plus (> 3 ans) aux ventes de produits Client+.

Project Harmony devient Partner ProServices : en mai 2023, Dell avait annoncé le lancement de Project Harmony, un modèle de prestation centré sur les services professionnels dans lequel les partenaires éligibles intègrent les services Dell dans leurs offres, gèrent l’ensemble du processus d’engagement client et tirent parti de l’expertise Dell au gré de leurs besoins. Aujourd’hui, Project Harmony devient Partner ProServices et s’étend pour permettre aux partenaires de mieux répondre à l’évolution des besoins de leurs clients en matière de services.

Dell PowerFlex : avec des performances et une évolutivité inégalées, PowerFlex, la solution d’infrastructure software-defined de Dell, est conçue pour répondre aux besoins dynamiques des charges de travail modernes. Avec la mise en place du nouveau programme, les partenaires qui investissent dans la certification PowerFlex Design 2023, et ceux qui la détiennent, pourront prétendre à une remise supplémentaire cumulable de 4 % sur les opportunités New Business et Competitive Swap.

Créer de nouvelles opportunités de marché grâces aux compétences

Dell Technologies propose l’un des portefeuilles les plus vastes du secteur, soutenu par un engagement à générer un impact positif pour les entreprises, les individus et la planète. Le programme partenaires pour 2024 investit dans des domaines de croissance stratégiques en lançant trois nouvelles certifications, alignées sur les priorités clients.

Cette année, l’IA générative évoluera du stade de concept à celui de production et devrait représenter une opportunité de 158,6 milliards de dollars pour l’écosystème des revendeurs d’ici 2028. L’IA générative est pilotée par des données générées dans l’Edge et hébergées dans le cloud. Les partenaires capables de déployer des solutions d’IA, de périphérie et multicloud sont les mieux placés pour rentabiliser ces opportunités. Les nouvelles certifications Data Science & AI Competency et Edge Solutions Competency valideront l’expertise des partenaires sur les offres de Dell.

La nouvelle certification Sustainability & ESG Competency aidera les partenaires à répondre aux besoins des clients à travers des formations, l’autonomisation, des outils et des ressources en développement durable. De plus, Dell propose des solutions commerciales circulaires pratiques pour le recyclage et la récupération des matériels informatiques, avec des incitations à la revente. Dell étend la remise de 7 % pour nos services de récupération au stockage, en plus de la remise existante sur les services de récupération d’actifs client et serveur et maintient le programme trimestriel Global ESG Partner Spotlight, qui récompense les partenaires qui exécutent des initiatives co-brandées alignées sur les piliers et les priorités ESG de Dell Technologies.

Renforcer la collaboration et rationaliser l’expérience

Le programme partenaires 2024 renforce la collaboration avec nos partenaires. L’an dernier, Dell a doublé son engagement envers les partenaires avec le lancement de la stratégie Partner First Strategy for Storage, qui s’applique à 99 % de clients et prospects et a multiplié par quatre le nombre de comptes éligibles au programme Partner of Records (PoR) pour le stockage. En outre, l’éligibilité des serveurs PoR s’étend aux comptes New Business serveurs lorsque les partenaires vendent plus de 15 000 dollars de serveurs à l’un de ces comptes NBI.