Le nouveau serveur Escala scale-out d’Eviden est lancé

juin 2024 par Marc Jacob

Eviden annonce son nouveau serveur Escala E1-1000, le serveur Power10 le plus compact jamais créé. Ce serveur est conçu pour optimiser l’occupation au sein des datacenters et exécuter des charges de travail pour l’Edge, tout en offrant les performances, la sécurité et la fiabilité d’un serveur d’entreprise. Sécurisé de bout en bout, il offre 3x plus de performance par cœur comparé aux générations précédentes, ce qui le rend idéal pour les applications critiques et l’IA en proximité des données.