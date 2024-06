Le nouveau Blind Mate Quick Connector de Danfoss Power Solutions est lancé

juin 2024 par Marc Jacob

Danfoss Power Solutions a lancé son Blind Mate Quick Connector (BMQC) pour les applications de refroidissement liquide des centres de données. Conforme aux spécifications Open Compute Project Open Rack V3 qui seront bientôt publiées, le Danfoss Hansen® BMQC simplifie l’installation et la maintenance des serveurs de baies internes tout en augmentant la fiabilité et l’efficacité.

Le BMQC permet une connexion à l’aveugle entre le châssis du serveur et le collecteur à l’arrière de la baie, ce qui permet une installation et une maintenance plus rapides et plus faciles dans des endroits inaccessibles ou non visibles. Grâce à sa conception brevetée à alignement automatique, le BMQC compense les mauvais alignements angulaires jusqu’à 5 millimètres et radiaux jusqu’à 2,7 degrés, ce qui garantit des connexions simples et sûres.

Le Danfoss Hansen BMQC offre une conception extrêmement fiable. Le coupleur est fabriqué en acier inoxydable 303 résistant à la corrosion et le matériau d’étanchéité est en caoutchouc EPDM, ce qui offre une large compatibilité avec les fluides et une longue durée de vie avec des exigences de maintenance minimales. De plus, Danfoss effectue des tests d’étanchéité à l’hélium sur chaque BMQC pour garantir un fonctionnement 100 % sans fuite.

Avec son débit élevé et sa faible chute de pression, le BMQC améliore l’efficacité du système. Cela réduit la consommation d’énergie de la baie du centre de données, et ainsi les coûts d’exploitation. De plus, le BMQC peut être connecté et déconnecté sous pression sans risque d’entrée d’air dans le système. Il n’est donc plus nécessaire de dépressuriser l’ensemble du système, ce qui minimise les temps d’arrêt.

Le Danfoss Hansen BMQC présente une pression de service de 2,4 bar (35 psi), un débit nominal de 6 litres par minute (1,6 gallon par minute) et un débit maximal de 10 l/min (2,6 gpm). Il présente une chute de pression de 0,15 bar (2,3 psi) à 6 l/min (1,6 gpm). Il est disponible dans une taille de 5 millimètres et est interchangeable avec d’autres raccords rapides connectables à l’aveugle pour OCP Open Rack V3.