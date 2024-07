Le NoCode, le LowCode, et la Cybersécurité : Sensibilisation

juillet 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Global Security Mag : Pouvez-vous brièvement vous présenter et nous dire comment votre parcours vous a conduit à votre rôle actuel ?

Pierre LAUNAY : Je suis le président du Syndicat Français des Professionnels du NoCode et CEO du groupe Cube, 2 filiales spécialisées en développement et formation NoCode ( Ecole Cube & Agence Cube ).

Depuis que le NoCode émerge, j’ai toujours souhaité contribuer à sa promotion et la création du Syndicat m’a permis de concrétiser cette ambition avec force. En effet, fondé il y a plus de 3 ans maintenant, le SFPN est aujourd’hui un réel levier pour fédérer et mobiliser les acteurs de la filière.

Depuis 2 ans, les adhérents m’ont fait confiance pour présider l’organisation et représenter au quotidien les intérêts des agences, organismes de formation, éditeurs et freelance du secteur au travers de grands projets sectoriels, que cela soit en organisant le NoCode Summit, en faisant reconnaître le métier émergent de Product Builder No-Code auprès de France Compétences ou en réalisant le guide des bonnes pratiques NoCode avec l’AFNOR SPEC.

Global Security MAG : Quels sont les axes stratégiques du SFPN par rapport aux enjeux de la Cybersécurité ? En quoi les technologies NoCode / LowCode peuvent-elles améliorer la posture Cybersécurité des organisations et entreprises ?

Pierre LAUNAY : L’objectif du SFPN est d’adresser la thématique de la Cybersécurité lors de la prochaine édition du NoCode Summit.

Le NoCode et le LowCode sont aujourd’hui présents dans de très nombreuses entreprises et les questions relatives à la sécurité et la fiabilité des plateformes NoCode sont au cœur des préoccupations des DSI dans l’évolution de leur parc technologique. Notre objectif est de permettre un échange en transparence sur les capacités de ces nouvelles technologies à cocher toutes les cases des exigences IT, que cela soit pour mener des projets d’innovation mais aussi de core system.

Global Security Mag : Quels sont vos messages clés à nos lectrices et lecteurs qui sont notamment des RSSI, CISOs, DSI, CIOs ?

Pierre LAUNAY : En adressant la thématique de la cybersécurité lors de la prochaine édition du NoCode Summit, l’objectif est d’effectuer un grand travail de sensibilisation pour dépasser les idées reçues autour du NoCode / LowCode sur cette thématique, et de montrer des cas d’usages concret de l’intégration et du déploiement sécurisé des applications NoCode dans un système d’information. Nous invitons tous les RSSI, CISOs, DSI et CIOs à venir échanger avec l’ensemble des acteurs pour en apprendre davantage sur les bénéfices de ces nouvelles technologies.