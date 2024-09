Le ministère des armées renouvelle sa confiance aux solutions souveraines d’Atempo

septembre 2024 par Marc Jacob

Atempo annonce la reconduction de son attribution du Label ‘Utilisé par les armées françaises’ pour ses trois solutions logicielles Lina, Tina et Miria. Cette reconduction, valable pour une durée de 5 ans, à compter du 26 septembre 2024, témoigne de l’utilisation par les armées françaises des logiciels d’Atempo, en matière de mise en sécurité de leurs données sensibles, et du respect par Atempo, des critères définis pour son attribution.

Créé et délivré par le ministère des armées, le label UAF est une mesure du plan ACTION PME lancé en mai 2018. Il favorise notamment l’accès des PME et ETI implantées en France à de nouveaux marchés, en particulier à l’exportation, et concerne les matériels acquis et utilisés par les armées au terme d’un marché de défense et sécurité. Le label couvre tous domaines d’utilisation : équipement et soutien du soldat, système d’information et de communication, armes, décorations militaires, etc.

L’administration publique montre l’exemple et fait le choix d’un éditeur français pour protéger ses données

Avec plusieurs centaines de références parmi les plus grandes villes françaises, plusieurs ministères régaliens, des collectivités territoriales, Atempo s’impose comme l’acteur de référence en matière de sauvegarde et de gestion des données sensibles des administrations publiques.

Atempo est un éditeur français de logiciels dont les codes sont développés par une équipe R&D basée en France, garantissant la sécurité des données. Ses logiciels sont non soumis aux lois extraterritoriales américaines, avec une immunité totale à la loi Fisa, assurant ainsi une totale confidentialité des données des utilisateurs de ses solutions :

• Tina : solution de sauvegarde et restauration des applications et serveurs, physiques et virtuels

• Lina : solution de sauvegarde en continu des postes de travail fixes et portables et grande flotte de portables VIP

• Miria : solution de sauvegarde, migration, synchronisation et de déplacement de fichiers non structurés entre stockages hétérogènes de grandes volumétries