Le mardi est le jour préféré pour les visioconférences selon une enquête Zoom

septembre 2024 par Zoom

Zoom Video Communications, Inc. annonce les résultats de son dernier sondage sur les préférences et habitudes de travail en 2024.

L’enquête Zoom révèle qu’en moyenne, les sondés préfèrent travailler sur leur lieu de télétravail (40 %) plutôt qu’au bureau (12 %). Pour près de la moitié (47 %) d’entre eux, le lieu de travail n’a cependant pas d’importance.

Les jours où les sondés ont le plus de visioconférences sont concentrés soit en début de semaine, car il s’agit du mardi pour 23 % et du lundi pour 19 %, soit le jeudi pour 22 %. Le jour le plus chargé en visioconférence est le mercredi pour 16 % des personnes interrogées et il y a une tendance générale à les limiter le vendredi (12 %). Un pourcentage significatif de sondés (8 %) ne constate pas de jour plus chargé que les autres.

En ce qui concerne les jours où les sondés évitent de planifier eux-mêmes des visioconférences, le vendredi arrive en tête pour 15 % d’entre eux. Les week-ends sont également esquivés, avec 14 % des répondants qui tentent de préserver le samedi et le dimanche des réunions vidéo. Cela correspond aux jours où les visioconférences sont réellement le moins programmées, tout comme le fait que le mardi soit le moins évité. On ne constate cependant pas de nette préférence pour le lundi, le mardi et le jeudi contre le mercredi. En outre, un nombre significatif de sondés (37 %) ne fait état d’aucune préférence et accepte des visioconférences quel que soit le jour de la semaine.

Au niveau des habitudes et préférences lors d’une visioconférence :

68 % des sondés allument toujours leur caméra en visioconférence, tandis que 18 % l’allument le moins possible. 8 % le font seulement lors des réunions avec des clients ou des partenaires externes, et 3 % seulement avec des collègues.

Un quart des Français interrogés (25 %) ne personnalise jamais son arrière-plan (avec une image ou la fonctionnalité de floutage), tandis que 32 % le font parfois et 43 % systématiquement.

La moitié des sondés (49 %) opte pour un bas décontracté (jogging, pyjama...) lors d’une visioconférence.

61 % d’entre eux font un signe de la main pour dire au revoir.