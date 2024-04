Le mardi 9 avril prochain : journée dédiée à la gestion de l’identité

avril 2024 par Kevin Bocek, chef de l’innovation chez Venafi

Lancée en 2021, cette journée a pour ambition de sensibiliser un large public sur le sujet. Kevin Bocek, chef de l’innovation chez Venafi, s’engage lui aussi très activement pour sensibiliser et éclairer les dirigeants d’entreprise et les décideurs IT, sur les enjeux majeurs liés à ce domaine.

Pour marquer cette journée du 9 avril, il nous rappelle l’importance de l’identité, aussi bien pour les êtres humains que pour les machines.

"Les identités sont la pierre angulaire de notre existence numérique. Cette journée est un rappel opportun de leur valeur, tant pour les individus que pour les systèmes automatisés. Les identités des machines sont cruciales dans la lutte contre les cybermenaces toujours plus sophistiquées, assurant ainsi la confiance indispensable dans notre monde numérique actuel. Les défaillances dans la gestion des identités des machines ont souvent été à l’origine de grandes failles de sécurité par le passé. Dans le paysage technologique moderne, où l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et les systèmes automatisés transforment nos opérations et nos risques, il est primordial d’assurer l’authenticité et la sécurité de ces technologies. À l’approche d’un monde post-quantique, la protection et l’authentification des identités machines ne font que prendre de l’ampleur."