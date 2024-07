Le marché informatique en 2024 : résilience et renaissance

juillet 2024 par Antony Derbes, Président d’Open Lake Technology

Selon les prévisions du cabinet Gartner, le marché mondial des technologies de l’information devrait croître de 8,8% cette année, porté notamment par une demande soutenue pour les logiciels et les services IT. Cette expansion significative reflète non seulement la résilience du secteur mais aussi sa capacité à innover face à l’incertitude économique et technologique persistante.

L’année 2024 est marquée par plusieurs grandes évolutions. Tout d’abord, l’adoption accrue de solutions basées sur le cloud, telles que le SaaS et le PaaS, qui deviennent des piliers essentiels de l’infrastructure numérique des entreprises. Cette transition vers le cloud permet non seulement une gestion agile des ressources mais aussi une optimisation des coûts opérationnels, crucial dans un environnement économique fluctuant.

Parallèlement, la cybersécurité demeure une priorité absolue. Face à une montée en puissance des menaces, les investissements dans des technologies de sécurité avancées, soutenues par l’intelligence artificielle, jouent un rôle décisif dans la protection des données sensibles et la prévention des attaques.

Je reste résolument engagé à soutenir cette transformation numérique. Je suis convaincu que l’adaptabilité et l’innovation continueront de guider notre approche pour répondre aux besoins changeants des clients et partenaires.

Alors que nous progressons dans cette nouvelle ère de croissance et d’opportunités, je suis optimiste quant aux perspectives futures du marché informatique. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis actuels et bâtir un avenir où la technologie jouera un rôle central dans la résilience et la renaissance économique.