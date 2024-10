Le langage nous fait vibrer - comment faire en sorte que la formation à la sécurité reste dans les mémoires ?

octobre 2024 par Martin Kraemer, Expert en sensibilisation à la cybersécurité chez KnowBe4

Aujourd’hui, les habitants de la planète parlent environ 6 500 langues différentes. L’anglais et le français sont souvent considérés comme des langues mondiales, mais les langages utilisés en Inde et en Chine sont de loin les plus parlées en raison de la forte population de ces pays. Si l’anglais reste la langue universelle dans les domaines des sciences et des affaires dans le monde occidental, il s’agit en réalité de la deuxième langue la plus parlée.

Mais qu’est-ce qu’une langue et en quoi est-ce important pour la profession de la cybersécurité d’en connaître les spécificités et le secteur de la formation à la sensibilisation à la sécurité ?

La langue est plus qu’un simple moyen de communication. Tout mot prononcé l’est dans un contexte, et toute citation hors contexte peut avoir une signification différente du message initialement prévu. Si tel est le cas, le langage dans le monde des affaires, de la prise de décision et de la formation à la sécurité est important.

Parler la langue

Mais quelle est la bonne langue pour former les collaborateurs et prendre des décisions ? La question est de savoir s’il s’agit de l’anglais, d’une langue locale ou d’une langue intermédiaire est encore sujette à discussion.

La communication et le message sont les clés d’une formation de sensibilisation à la sécurité réussie. Le formateur doit trouver la voie appropriée pour positionner, planifier et exécuter un programme. Il existe de nombreuses ressources qui traitent de la communication et de la transmission de messages efficaces. Il en va de même pour une grande partie du contenu de la formation à la sensibilisation à la sécurité. Ces ressources utilisent des idées conceptualisées en anglais, qui est la deuxième langue, et non la première, de nombreuses personnes.

Les fournisseurs traduisent les supports de formation et d’information. La prise en compte des environnements professionnels multilingues au-delà du contenu traduit et des offres de produits fait défaut. Mais est-ce suffisant ? Et comment utiliser au mieux le contenu multilingue ?

De nombreuses personnes utilisent les deux - leur langue maternelle dans leur vie quotidienne et l’anglais comme langue dans l’univers professionnel. Les chefs d’entreprise prennent des décisions importantes après avoir discuté des informations pertinentes en anglais. En matière d’apprentissage, les termes et acronymes anglais ne sont pas toujours traduits. Après tout, l’anglais est la langue du business et scientifique dominante.

Quelles sont les implications des contextes multilingues sur l’apprentissage et la prise de décision ? Découvrez les effets de l’anglais en tant que langue étrangère sur les personnes travaillant dans le monde des affaires. Nous étudierons la perception des risques, la prise de décision et la constitution d’équipes. Ce sont tous des aspects de la posture de cybersécurité d’une organisation.

Le rôle du langage

Le langage influence la dynamique du pouvoir au travail. Les employés rendent régulièrement compte de leurs progrès aux responsables, c’est-à-dire à leurs supérieurs. L’opinion d’un chef de projet n’a pas le même poids que celle d’un autre membre du projet. L’avis d’un architecte logiciel senior est plus important que celui d’un ingénieur junior. Les employés peuvent également jouer des rôles officieux qui contribuent à la dynamique sociale d’une équipe. Leur capacité à le faire dépend de leurs compétences linguistiques. La plupart de ceux qui parlent plusieurs langues ont vu ou vécu cela à un moment ou à un autre. L’opinion d’une personne moins éloquente peut être rapidement ignorée.

Les difficultés de communication entre les employés peuvent également être plus subtiles. L’accent, le rythme et l’intonation diffèrent d’une langue à l’autre et même d’un locuteur à l’autre. Les linguistes appellent cela les aspects pragmatiques et prosodiques d’une langue. Les caractéristiques de la langue d’un locuteur sont importantes. Son état émotionnel, la forme de l’énoncé (question, déclaration ou ordre) et la présence d’ironie ou de sarcasme façonnent le message. Nous sommes nombreux à avoir fait l’expérience de l’importance de ces caractéristiques. Un jour, je me suis retrouvé dans une salle de réunion à Londres (Royaume-Uni) dont les murs portaient des panneaux indiquant « pas de langage figuré ».

L’établissement d’une langue commune est essentiel. Les dirigeants doivent sensibiliser tous les anglophones à la compétence communicative globale. N’est-il pas plus important de faire passer un message que de s’exprimer de manière grammaticalement correcte ? Les bons communicateurs font preuve d’empathie à l’égard des pratiques de leurs partenaires de communication.Ils favorisent les relations de confiance et augmentent la productivité grâce à leur compétence en matière de communication.

La compétence globale en matière de communication est particulièrement importante pour les cadres.Sans elle, des effets négatifs sur la prise de décision et l’avancement du travail sont probables.Par exemple, les désaccords peuvent ne pas être exprimés et leur contribution aux réunions s’en ressent. Une communication efficace crée la confiance.

Les relations de confiance sont à l’origine d’équipes productives.

Les limites de la langue ?

Communiquer dans sa deuxième langue affecte la perception des risques et la prise de décision. L’influence va au-delà de la barrière linguistique « classique » des malentendus et des interprétations erronées. Certaines recherches suggèrent une déconnexion entre les processus émotionnels et les considérations morales. Imaginez que vous essayez d’entrer dans un musée. Au lieu de vous demander gentiment d’acheter un billet, le personnel pourrait vous insulter. Vous sentiriez-vous insulté ? Il y a quelques années, je me suis retrouvé dans une situation comparable. J’ai réalisé plus tard que je n’avais pas réagi comme je l’aurais fait dans ma langue maternelle. J’avais été beaucoup moins impulsif et direct. Ce décalage peut provenir d’environnements d’apprentissage « non émotionnels », par exemple une salle de classe. Elle se produit à des degrés différents selon les personnes.

Cette déconnexion est importante. L’un des comportements étudiés par les chercheurs est la prise de risque inconsidérée. Les gens prennent des décisions plus risquées lorsqu’ils délibèrent dans leur deuxième langue. Pourtant, les études n’ont montré que des effets marginaux. D’autres études suggèrent la prise de risque stratégique comme hypothèse alternative. Imaginez que vous jouez à un jeu d’accumulation de richesses. À chaque tour, vous devez soit payer 1 $, soit tirer à pile ou face pour ne rien perdre ou perdre 1,50 $. La valeur attendue pour la deuxième option serait une perte de 0,75 $. Dans ce scénario, les gens sont plus susceptibles de prendre des risques bénéfiques que des risques avec une alternative sûre. Aucune de ces deux théories n’a été acceptée jusqu’à présent.

Un fait émerge cependant. Les personnes confrontées à des problèmes dans leur deuxième langue portent des jugements plus impartiaux que les personnes confrontées à des problèmes dans leur première langue. Il existe des facteurs modérateurs qui s’appliquent intuitivement. Pensez aux compétences linguistiques, au bilinguisme ou au contexte social. Il n’en reste pas moins que la langue utilisée pour les délibérations influence la perception des risques.

Supposons que la langue affecte la perception des risques et la prise de décision de la manière décrite ci-dessus. Dans ce cas, il est avantageux de former et d’éduquer les gens dans leur deuxième langue. Il est également utile d’aborder les décisions commerciales en utilisant une langue étrangère.

Façonner la formation et prendre des décisions intelligentes

Il en résulte des implications pour la communication avec les cadres et les employés. Nous suggérons les considérations suivantes pour l’organisation de la formation.

Utiliser un contenu localisé plutôt que traduit. La localisation tient compte des facteurs culturels et non textuels de votre région. Soyez conscient de la langue maternelle de vos employés et de leur contexte culturel. Par exemple, quelque chose d’effroyable pour une personne du Royaume-Uni ne l’est pas de la même manière pour une personne des États-Unis.

Sensibilisez vos employés au phénomène de la déconnexion émotionnelle. Préparez-les en leur proposant des formations multilingues. Un courriel de phishing dans la première langue d’une personne sera perçu différemment d’un courriel dans sa deuxième langue.

Préparez vos employés à faire ce qu’il faut lorsqu’ils sont émotionnellement choqués dans l’une ou l’autre langue. Les émotions sont de puissants déclencheurs d’actions. Utilisez-les de manière éthique et évitez les actions négatives, par exemple en ne signalant pas un incident par honte.

Variez la langue et utilisez la formation continue. Il est utile de former les utilisateurs dans différentes langues. Une prise de décision plus réfléchie permet d’obtenir de meilleurs résultats.

Soyez pragmatique dans l’établissement d’une compétence de communication à l’échelle de l’entreprise pour la sensibilisation à la sécurité. Cette compétence va au-delà de la langue de l’entreprise et peut inclure des termes issus de différentes langues.

Aucun programme de sensibilisation à la sécurité ne peut réussir sans le soutien de la direction. Obtenir ce soutien est une tâche essentielle. Pensez à l’histoire que vous racontez pour faire comprendre la nécessité d’un programme de sensibilisation à la sécurité. La langue dans laquelle vous racontez cette histoire a également son importance. Je vous propose les suggestions suivantes.

Utilisez la langue maternelle d’un cadre pour vérifier qu’il comprend les concepts importants et les risques qui y sont liés. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de rupture émotionnelle. Cela obligera les cadres à travailler sur le transfert linguistique dans leur tête. Cela implique des processus d’évaluation et de prise de décision variés.

Demandez à vos cadres de définir une compétence de communication à l’échelle de l’entreprise pour la sensibilisation à la sécurité. Les décideurs doivent établir et maîtriser un langage commun. Ce langage est le fondement du développement des compétences au sein de l’organisation.

Établir un langage commun pour la formation à la sensibilisation à la sécurité. Les résultats de l’apprentissage dans l’ensemble de l’organisation seront plus élevés. Ce langage commun est une condition préalable à l’établissement d’une approche de la culture de la sécurité.