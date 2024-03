Le Label France Cybersecurity dévoile une promotion 2024 record

mars 2024 par Marc Jacob

À l’occasion du Forum InCyber, Hexatrust et l’Alliance pour la Confiance Numérique ont présenté la promotion 2024 du Label France Cybersecurity. Avec 94 solutions labellisées au sein de 81 entreprises, près du double des années précédentes, cette promotion vient illustrer la montée en puissance de la filière française et la confiance grandissante des pouvoirs publics à son égard.

Fondé en 2015, dans le cadre du programme de la Nouvelle France Industrielle, avec l’ambition de favoriser la souveraineté numérique de la France en offrant un repère aux acheteurs de solutions numériques, le label France Cybersecurity continue sa progression. Sa nouvelle promotion a ainsi été dévoilée le 27 mars, à l’occasion du Forum INCYBER, au cours d’une cérémonie présentée par Maxime ALAY-EDDINE, Président du label, et en présence de Direction Générale des Entreprises du ministère de l’Economie et des finances, des représentants de l’ACN et d’Hexatrust.

Cette année, ce sont 37 nouvelles entreprises qui voient leur savoir-faire reconnu et valorisé par le label avec 42 solutions labellisées. Des chiffres deux fois plus importants que pour les promotions précédentes. Ce sont donc 94 solutions et 81 sociétés qui sont désormais détentrices du label. Désignés par une commission réunissant représentants de l’État, industriels mais aussi utilisateurs finaux, les lauréats du label sont la démonstration de la variété des solutions proposées par le tissu économique français de la cybersécurité.

Pour Maxime ALAY-EDDINE, "cette forte croissance du label est la démonstration de la capacité de l’écosystème cyber français à répondre aux besoins des utilisateurs, qu’il s’agisse d’entreprises privées ou d’établissements publics, mais aussi la résultante de la confiance qu’accordent les pouvoirs publics au travail du label, au niveau national avec notre intégration dans le Contrat stratégique de filière, ou au niveau local avec la région Ile-de-France qui conditionne le dispositif d’aide ’Chèque d’investissement cyber’ au recours à des solutions labellisées."

Parmi les ambitions affichées par le Label pour la suite : faciliter les rencontres entre acheteurs et offres labellisées, et devenir un levier essentiel de valorisation à l’international de l’excellence des solutions françaises, avec une promotion de plus en plus importante des labellisés.

"Valoriser nos entreprises en France et à l’export dans le cadre d’appels d’offres ou de contrats de gré-à-gré est l’une de nos missions essentielles. La vitalité de l’écosystème français et la croissance de notre industrie repose sur sa capacité à avoir accès à la commande publique et privée pour générer de la croissance vertueuse. La labellisation France Cybersecurity est à la fois un marqueur de nos savoir-faire en matière de solutions de cybersécurité, et une illustration de la diversité des produits et services proposés par nos entreprises françaises !" - Jean-Noël de GALZAIN, Président d’Hexatrust.

"L’Alliance pour la Confiance Numérique est attachée à la valorisation du savoir-faire français auprès des utilisateurs. Le label France Cybersecurity permet de distinguer les produits et services de cybersécurité français et de renforcer une industrie française dynamique et performante en donnant la possibilité aux utilisateurs d’opter pour nos solutions" – Daniel LE COGUIC, Président de l’Alliance pour la Confiance Numérique.

Liste des offres et entreprises nouvellement labellisées en 2024

6cure DDoS Threat Protection

Absec Cybersecurité Diagnostic de cybersécurité

Absec Cybersecurité Tests d’intrustion

AleksoQuiviv SOC

Alekso Alekso-CC

Arcad Software DOT-Anonymizer

Bastion Technologies Audit Cyber

Beemo Technologies Data Safe Restore

BonjourCyber Prévention des risques cyber

Capfi 6e Sens SOC 6e Sens

Coralium Services de conseil en sécurité informatique

C-Technology Baleen

Cyberlift Conseil en cybersécurité

Cybershen Horus

Cybersolutions Conseils, Ingénierie et Services

Cyberzen Conseil en cybersécurité

Cybi Scuba

Cyna-It Test d’intrusion

Cyna-It Micro SOC

Cysafe Consulting Conseil, Ingénierie et Services en cybersécurité

DG conseil informatique Contrats de maintenance et de sauvegarde

Easy Service Informatique Easy Cyberdefense

Horus Cyber Conseils Conseil, Ingénierie et Services en cybersécurité

IN Groupe e-CPS

Ingencom Infogérence, Conseil

Inquest Services en cybersécurité et gestion de crise

Ma Cyber Audit, Test d’intrusion, conseil et forensic

Mailinblack Cyber Academy

Numeryx Asguard

OveSoc OverSoc

Oxibox Oxibox

Patrowl Patrowl

Qontrol Plateforme Qontrol

Randorisec Shindan

Red Alert Labs Cybersecurity, IoT, Certification

Securitrust Audits de sécurité informatique, tests d’intrusion et activité de gouvernance Cybersécurité

Snowpack Snowpack VIPN

Steef Steef

Technologie et Business Olerion

Technologie et Business NaXios

Thegreenbow Logiciel Client VPN

Wallix Bastion Wallix (PAM4ALL)

À propos du Label France Cybersécurité

Le label France Cybersecurity offre la garantie que les produits, solutions et services labellisés sont conçus, développés et opérés en France, par une filière industrielle dynamique et innovante reconnue par le marché. C’est donc une marque d’excellence pour les entreprises développant des offres de sécurité et souhaitant les commercialiser à l’export. Pour offrir cette garantie, trois collèges indépendants gouvernent ce label. Ils sont composés respectivement de représentants des industriels du secteur (ACN, HEXATRUST), des utilisateurs (CESIN, CIGREF, GITSIS) et des pouvoirs publics (ANSSI, DGA, DGE et Business France). Ils s’appuient pour l’attribution du label sur des expertises réalisées par des tiers indépendants.

Contact : contact@francecybersecurity.com