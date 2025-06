Le holdup de VMware : l’importance de trouver des alternatives

juin 2025 par Bertrand DUMENIL, CMO chez Provectio

Les tensions géopolitiques actuelles et les pratiques commerciales agressives de nombre d’organisations nord-américaines placent les ESN françaises et leurs clients dans des situations complexes qui les amènent à repenser leurs offres de service.

Créer une situation de monopole, puis imposer de nouvelles conditions

Le récent exemple de VMware qui a profondément secoué l’industrie IT en est un parfait exemple. En effet, l’augmentation brutale et majeure des prix imposée par VMware a donné un coup d’arrêt à de nombreux projets et mis à mal l’écosystème de partenaires et les clients finaux .

Cette situation n’est en rien un cas isolé et met en avant une approche pratiquée largement chez les concepteurs de technologies américains : proposer à prix attractif, voire gratuit, une technologie pour l’imposer sur le marché, puis la commercialiser à prix fort en prenant en otage ses utilisateurs. On comprend donc aisément que ce manque de prévisibilité avec des changements majeurs de politiques tarifaires ne permet pas aux ESN de proposer des offres de service durables à leurs clients.

Se tourner vers des fournisseurs lisibles et responsables

La part jouée par le numérique dans la création de valeur des entreprises est aujourd’hui centrale. Il est donc vital de s’appuyer sur des infrastructures performantes et de confiance pour fonctionner normalement et mener ses opérations dans les meilleures conditions. C’est dans ce contexte que l’infrastructure et les logiciels IT utilisés doivent être sélectionnés avec attention par les ESN qui pourront ensuite proposer des offres de services de qualité à une tarification prévisible et sans à-coups.

En profiter pour jouer la carte de la souveraineté

C’est précisément dans ce contexte que le sujet de la proximité et de la souveraineté est une formidable opportunité de repenser ses offres et de nouer des partenariats de long terme avec des structures responsables qui développent des technologies de pointe à l’image de proxmox et qui représentent des alternatives de qualité aux offres proposées par des éditeurs nord-américains. Cette posture permettra d’une part de fédérer un écosystème de proximité, de travailler dans un cadre de confiance et de donner un réel visage à la souveraineté numérique qui sera à court terme un enjeu central de compétitivité pour toutes les organisations : TPE, PME, collectivités, ETI et grands comptes.

Fort de ces éléments, les entreprises du numérique françaises ont une réelle responsabilité dans les offres qu’elles proposent à leurs clients et se doivent de sélectionner des fournisseurs de technologies avec lesquels elles peuvent tisser en grande proximité des relations de partenariat fructueuses et de long terme.