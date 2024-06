Le groupe SII nomme Thibaud Clément à la direction de l’agence francilienne dédiée à l’Engineering et la Cybersécurité (E&C)

juin 2024 par Marc Jacob

Le groupe SII, spécialiste des services numériques et du conseil en technologies, annonce la nomination de Thibaud Clément à la direction de l’agence francilienne dédiée à l’Engineering et la Cybersécurité (E&C).

Agé de 38 ans, Thibaud Clément a rejoint le groupe SII il y a 14 ans, après avoir acquis une première expérience commerciale de deux ans suite à l’obtention de son diplôme d’ingénieur à l’ESEO.

Sa mission initiale chez SII fut de participer au développement des activités dans le secteur de l’Aérospatial et de la Défense, contribuant ainsi à positionner SII comme un leader dans ces domaines en Île-de-France.

En 2019, il a pris la direction du secteur Aérospatial et Défense (ASD), tout en assumant, deux ans plus tard, le lancement d’une nouvelle entité dédiée à la cybersécurité.

Aujourd’hui, Thibaud Clément entreprend un nouveau projet ambitieux en prenant les rênes de l’agence Engineering & Cyber de SII. « Je suis ravi de pouvoir accompagner nos clients dans le développement de leurs produits dans tous nos secteurs d’activités. J’ai la chance de pouvoir compter sur une équipe soudée, compétente et en qui j’ai une grande confiance, ainsi que sur des clients fidèles depuis de nombreuses années », commente Thibaud Clément, Directeur d’Agence E&C.

Une agence née d’une transformation

Thibaud Clément reportera directement à Cédric Perier, Directeur régional Centre & Île de France. Il aura pour mission de poursuivre la stratégie initiée par ce dernier, visant à développer les offres à haute valeur ajoutée du Groupe, dédiées à l’Ingénierie et à la Cybersécurité, au plus près des clients et des collaborateurs de l’entreprise.

La stratégie actuelle, de spécialisation par ligne technologique, a déjà conduit à la création de deux agences distinctes au sein de l’entité régionale de SII : « Engineering & Cyber » (E&C), désormais dirigée par Thibaud Clément, et « Infra Digital Data » (I2D), pour laquelle une nomination sera annoncée prochainement.

Avec quatre implantations (La Défense, Vélizy, Bourges et Rouen) et plus de 1 700 consultants, SII Centre & Île-de-France dessert de nombreux clients régionaux, nationaux et internationaux dans divers secteurs d’activité tels que l’aéronautique, le spatial, la défense, les télécommunications, les banques et assurances, l’énergie et les transports, comprenant les comptes stratégiques du Groupe (Thales, Dassault, Bouygues Telecom, Safran, La Banque de France, …).