Le groupe inherent annonce l’acquisition d’Upper-Link et renforce son expertise autour des solutions Microsoft

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Le groupe inherent, opérateur alternatif cloud, connectivité et cybersécurité B2B en France, annonce l’acquisition d’Upper-Link, acteur majeur de la transformation digitale et de la transition Cloud sur les environnements Microsoft. Upper-Link renforce l’offre de services du groupe autour des solutions Microsoft et l’offre Cloud Hybride Souveraine.

Une vision partagée de l’IT au service de la réussite des entreprises

Depuis plus de 10 ans, Upper-Link accompagne les PME, ETI et grands comptes dans la sécurisation et la transformation de leurs Systèmes d’Information (SI). Upper-Link propose des solutions innovantes notamment autour de la collaboration et productivité du poste de travail, de l’infrastructure (move to Cloud et services managés dans une vision multi-Cloud) et de la donnée, en s’appuyant sur l’Intelligence Artificielle (IA) et en intégrant les paramètres de cybersécurité requis à chaque étape de la chaîne de valeur.

Ces expertises viennent compléter l’éventail de solutions fournies par adista, qui poursuit sa stratégie « one-stop-shop » avec une proposition de valeur incomparable sur le marché des services IT. En combinant ses savoir-faire réseau, cloud et sécurité, adista accompagne les PME, ETI et collectivités dans leurs projets télécom et IT critiques et structurants. Avec 14 datacenters interconnectés et 40 bureaux répartis sur tout le territoire, adista propose le meilleur de l’innovation en proximité et une réponse sur-mesure aux enjeux de ses clients.

Des acteurs certifiés dans le paysage Microsoft : gage de fiabilité

adista et Upper-Link sont certifiés Cloud Solution Provider Tier 1 et Solution Partner par Microsoft, sur l’ensemble des domaines suivants : infrastructure Azure, security, modern work, data & AI, digital & app innovation and business applications. Ces certifications garantissent aux clients d’adista et d’Upper-Link de bénéficier de services Cloud à grande échelle et du plus haut niveau de qualité de prestation. adista et Upper-Link sont également certifiés ISO 27001, norme internationale de sécurité des systèmes d’information.

Un portail self-service innovant pour gérer ses licences Microsoft en toute autonomie

Upper-Link a développé une plateforme innovante qui permet aux clients de gérer en toute autonomie le provisionnement des licences et en déléguer la gestion à ses filiales. Le portail permet une facturation globale ou par filiale tout en mutualisant les abonnements permettant ainsi au groupe de faire des économies de licence sensibles. Via cette interface, les clients peuvent également suivre des informations comme les événements de sécurité sur leur Tenant Microsoft.