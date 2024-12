Le Groupe iliad et InfraVia s’associent

décembre 2024 par Marc Jacob

Le Groupe iliad et InfraVia – société de capital investissement indépendante de premier plan en Europe et expert en infrastructure -, sont entrés en négociations exclusives en vue de former un partenariat stratégique pour développer une plateforme de data centers hyperscale de référence en Europe. Dans le cadre de cette transaction, InfraVia acquerrait, via ses fonds d’infrastructures, une participation de 50% du capital d’OpCore, valorisée à 860 millions d’euros en valeur totale d’entreprise. Ce partenariat constitue un tournant décisif dans la croissance et le développement stratégique d’OpCore.

OpCore est un opérateur de référence avec des data centers aux standards technologiques les plus avancés, implantés à Paris, Marseille, Lyon et en Pologne. Forte de 20 ans d’expérience dans la construction et l’exploitation de data centers, l’entreprise a su gagner la confiance d’une clientèle exigeante et diversifiée, composée d’acteurs hyperscalers du cloud, de sociétés technologiques et de grandes entreprises. En tant que pure-player regroupant les data centers du Groupe iliad, OpCore est idéalement positionnée pour adresser le marché européen des data centers actuellement en pleine expansion, avec une croissance annuelle estimée à plus de 20%.

OpCore est reconnue dans l’industrie du data center pour la mise au point de solutions technologiques permettant d’optimiser l’efficacité et la durabilité de ses infrastructures. L’entreprise vise à conserver cet ADN d’innovation, à l’heure où les usages d’IA explosent – avec les premières demandes de déploiements à large échelle de solutions de refroidissement liquide (« direct liquid cooling »).

Ce partenariat permet à OpCore de se doter d’une structure financière optimale avec un financement dédié permettant de couvrir jusqu’à 75% des investissements par de la dette bancaire. OpCore disposera ainsi de plus de 130 MW de capacité, via la construction en cours d’un data center de 100MW en région parisienne – à laquelle viendront s’ajouter d’autres projets en Europe totalisant plusieurs centaines de mégawatts.

OpCore et le Groupe iliad entendent œuvrer de manière rapprochée pour soutenir le développement ambitieux de Scaleway, la filiale cloud du Groupe iliad. Scaleway conservera son statut de client privilégié d’OpCore et, en tant que leader européen du cloud dédié à l’IA, contribuera à positionner OpCore parmi les leaders des infrastructures dédiées à l’IA de prochaine génération.

Ce partenariat entre le Groupe iliad et InfraVia est une nouvelle avancée en faveur d’un écosystème numérique souverain facilitant le développement économique et l’innovation en Europe.

La transaction sera soumise à des consultations préalables auprès des instances représentatives du personnel. La clôture de la transaction devrait avoir lieu au premier semestre 2025, une fois les approbations réglementaires d’usage obtenues.