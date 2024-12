Le Groupe EDF choisit Oracle Exadata pour assurer la performance et la sécurité des données de la DPNT

décembre 2024 par Marc Jacob

La Direction du Parc Nucléaire et Thermique (DPNT) d’EDF a retenu Oracle Exadata, plateforme de base de données d’entreprise qui permet d’exécuter des workloads Oracle Database quelles que soient leur taille et leur criticité avec des performances, une disponibilité et une sécurité optimisées. La DPNT souhaitait en effet gagner en productivité dans la maintenance de ses bases de données, en remplaçant les systèmes Hadoop alors en place par une solution capable de prendre en charge les volumes massifs de données de l’entité avec d’excellentes performances.

Après un test poussé d’Oracle Exadata sur des données réelles, EDF a ainsi confirmé son choix et migré toutes ses données structurées et non structurées en un temps record, accompagné par les experts d’Oracle. Une étape indispensable vers le développement de services data-centric pour les utilisateurs métiers, en lieu et place de services document-centric.

La mission numérique au cœur des enjeux énergétiques

La DPNT occupe une place centrale au sein d’EDF, puisqu’elle porte l’ensemble des missions permettant de garantir la performance, la sûreté et la durabilité de parc nucléaire et thermique d’EDF. Dans un monde où les besoins énergétiques ne cessent de croitre, le domaine du nucléaire est fondamental. Pour suivre la croissance des besoins, les équipes doivent gagner en productivité, et s’appuyer sur un système d’information à fois puissant, disponible et ultra sécurisé.

« Ma mission est de transformer nos processus métier en les rendant plus efficients grâce au numérique », explique Ayhan Yildiz, Directeur des Systèmes d’Information et du Numérique de la DPNT.

Pour relever ces défis, la DSI doit s’assurer que ses équipements sont à la fois modernes et utilisés avec une efficacité maximale ; or la DPNT utilisait de multiples technologies, dont certaines étaient devenues obsolètes, générant des problèmes de performance et de disponibilité. De plus, l’utilisation des données n’était pas optimale, comme le souligne Ayhan Yildiz :

« Notre approche document-centric plutôt que data-centric limitait l’exploitation efficace des données massives de l’entreprise », explique-t-il. « La multiplicité des systèmes rendait complexe le croisement des données et freinait le développement de nouveaux services pour les utilisateurs. »

La DPNT a donc lancé un projet de déploiement d’un système scalable, pérenne et puissant, pour centraliser toutes ses données et les mettre à disposition d’un public toujours plus large.

Oracle Exadata surpasse les tests de performance

La DPNT d’EDF utilisait Hadoop, notamment pour les cas d’usage de séries temporelles, mais aussi pour des besoins relationnels. Les efforts importants qu’impliquait la mise à jour du système et le manque d’expertise sur ces technologies ont mené la DPNT à la décision de remplacer Hadoop par Oracle Exadata, solution déjà mise en place et éprouvée dans d’autres entités et filiales du groupe EDF.

Pour confirmer la capacité d’Exadata à traiter de très importants volumes de données avec des performances du même niveau que la solution précédente, EDF a réalisé un test grandeur nature, pour lequel Oracle a fourni un soutien déterminant à travers l’accompagnement d’Oracle Consulting.

« Le prêt d’un système Exadata X8M par Oracle a été une démarche clé dans notre processus de décision », reconnaît Ayhan Yildiz. « Cela a permis de démontrer concrètement la puissance de la solution, testée sur des volumes de l’ordre de 120 téraoctets de données non compressées. »

Le passage à Exadata n’a pas été seulement un changement de technologie, mais aussi une transformation des méthodes de travail, comme le confirme Ayhan Yildiz : « La migration vers Exadata a représenté une rupture significative avec nos méthodes antérieures. Nous avions besoin d’un partenaire capable de nous accompagner dans cette transformation. »

L’engagement des équipes d’Oracle et leurs conseils tout au long du test ont été particulièrement appréciés et ont apporté une valeur ajoutée supplémentaire pour ce projet. Par ailleurs, un des éléments clefs de succès a été la contribution active de l’ensemble des équipes IT d’EDF SA au projet et au déploiement des cas d’usage.

Une migration accélérée grâce aux performances d’Oracle Exadata

Le POC a mis en évidence des améliorations notables en termes de performances, en particulier pour les données de séries temporelles qui sont essentielles pour EDF.

« Nous avons constaté des taux de traitement spectaculaires avec Oracle Exadata », déclare Ayhan Yildiz. « Le temps de migration de l’historique des données, évalué initialement à plusieurs mois, n’a finalement duré que quatorze jours. »

Au-delà des performances, la facilité d’administration des données et l’optimisation des coûts ont été des avantages décisifs pour la DPNT, ainsi que les engagements d’Oracle dans le développement durable. La capacité d’Exadata à traiter efficacement d’énormes volumes de données avec une consommation énergétique réduite est en alignement avec la stratégie environnementale de l’entreprise ; l’un des objectifs clés de la DPNT est en effet de contribuer à la durabilité environnementale d’EDF.

« Nous attendons que la mise en place d’Exadata nous aide non seulement dans l’efficacité opérationnelle mais également dans l’atteinte de nos objectifs de durabilité », souligne Ayhan Yildiz.

Aujourd’hui, la DPNT dispose d’un socle de gestion de données performant et optimisé, qui nécessite moins de temps pour l’administration, la scalabilité et la maintenance du système. Les équipes gagnent en productivité pour se concentrer sur l’exploitation des données et le développement de services data-centric, nécessaires pour répondre aux besoins des métiers.