Le groupe Atos et AWS lancent le Global GenAI Innovation Studio

octobre 2024 par Marc Jacob

Le Studio servira de hub collaboratif où Atos et AWS codévelopperont des solutions GenAI de pointe pour relever des défis spécifiques à l’industrie. Les clients auront l’opportunité de participer à des sessions de prospective et à des tests de validation pratiques spécialement adaptés à leurs besoins, permettant ainsi d’accélérer leur adoption de l’IA et de découvrir des applications concrètes de l’IA générative. L’événement de lancement du studio accueillera des délégations de clients du monde entier, des experts d’AWS, des analystes indépendants et des employés d’Atos dans un environnement axé sur la définition de l’avenir de l’IA. Le Studio organisera régulièrement des événements favorisant une culture d’apprentissage et d’innovation, y compris des programmes de formation et de certification, des hackathons et des compétitions AWS DeepRacer.

En s’appuyant sur son expertise sectorielle, sa connaissance approfondie d’AWS en tant que partenaire Consulting AWS de niveau Premier, et sur son savoir-faire en matière de digital, de big data et de sécurité, le groupe Atos apporte des capacités étendues, permettant au Studio de proposer des solutions impactantees dans les secteurs qui sont confrontés à des défis et à des opportunités sans précédent.

Le groupe Atos et AWS sont partenaires depuis 2013 et ont annoncé leur accord CloudCatalyst pionnier en 2022. Le GenAI Innovation Studio fait partie de l’accord de collaboration stratégique (SCA) de 5 ans établi entre Eviden et AWS à la fin de l’année dernière.

Le groupe Atos et AWS continuent de collaborer sur des solutions cloud innovantes visant à accélérer la croissance et la transformation pour leurs clients.