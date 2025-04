Le groupe Alphalink présente son offre d’hébergement pour les opérateurs

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Alphalink propose à ses partenaires d’accompagner la transition numérique des entreprises grâce à ses solutions Télécom. Opérateur d’infrastructures, Alphalink déploie également son propre réseau fibre FTTO garantissant très haut débit, sécurité et disponibilité. Alphalink a bâti son leadership grâce à des offres pilotables à 360° en ligne et son niveau d’accompagnement technique et commercial à même d’accélérer la croissance de ses partenaires.

Un service offrant toutes les garanties pour héberger ses infrastructures dans un environnement industriel de confiance et de haute performance

• Une flexibilité sans limite : Il est possible de dimensionner l’offre en fonction des besoins, du quart de baie à une baie complète, avec une puissance ajustable de 0,5 à 7 kVA.

• Sécurité et résilience : Alphalink bénéficie d’un datacenter certifié ISO 27001, ISO 22301, HDS et ISO 9001, avec une supervision 24/7 et une infrastructure électrique hautement redondante.

• Large connectivité : Il est possible de bénéficier d’une interconnexion directe avec les principaux opérateurs et fournisseurs cloud, au cœur de la plaque parisienne.

Le Telco Center occupe 1 500 m2 d’hébergement répartis sur plusieurs salles sécurisées, à la disposition des clients. Il permet également l’accès direct aux opérateurs d’infrastructures et aux Cloud Services Providers. Enfin, une équipe d’experts est disponible 24/7 et prête à intervenir sur les infrastructures hébergées.