Le GRADeS Normandie Santé est Opérateur MSSanté en s’appuyant sur Wraptor

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Normandie Santé est donc en mesure de proposer aux structures sociales et médico-sociales la possibilité de bénéficier de boîtes aux lettres MSSanté pour partager et échanger des données de santé. Les boîtes aux lettres MSSanté proposées sont financées par l’Agence Régionale en Santé de Normandie (source : https://esante.gouv.fr/produits-services/mssante/panorama-offres-mssante/grades-normandie).

Pour se positionner en opérateur MSSanté, Normandie Santé a dû s’appuyer sur une offre éprouvée et répondant aux contraintes réglementaires dictées par le Ségur de la Santé. C’est dans ce contexte que, suite à une consultation visant à étudier les différentes solutions du marché, Normandie Santé a sélectionné la solution MSSPro de Wraptor pour sa qualité, son approche financière mais également pour l’expertise et le support des équipes de l’éditeur.

Dans ce contexte, pendant trois ans, Normandie Santé pourra proposer gratuitement aux structures médico-sociales d’accéder à une solution de messagerie de pointe pour échanger leurs informations de manière électronique et sécurisée. Un an après la mise en production intervenue en décembre 2023, plus de 300 structures ont pu accéder au service, ce qui représente près de 400 boites aux lettres déployées. En vitesse de croisière, Normandie Santé ambitionne de déployer près de 600 boites par an.

Jean-Louis LYNCEE, Chef de Projets GRADeS Normandie Santé « Nous appuyer sur Wraptor nous a permis de nous positionner en opérateur de messagerie de santé. L’accompagnement constant de Wraptor, leur réactivité et leur sens de l’écoute sont autant d’éléments qui expliquent le succès de notre projet. La forte montée en puissance du nombre de messageries déployées atteste de la qualité de notre offre et de son adéquation aux besoins des structures médico-sociales, mais aussi médicales. Dans ce contexte, nous avons récemment ouvert ce service à nos adhérents évoluant dans le secteur médical. »