Le firewall Asguard intègre la marketplace de IONOS

avril 2024 par Marc Jacob

Le groupe Numeryx, éditeur du firewall souverain Asguard via sa marque Sasyx, annonce un accord d’envergure avec IONOS qui distribuera sa solution au sein de sa marketplace. À travers ce partenariat, Numeryx lance à grande échelle la stratégie de distribution indirecte de son offre et illustre sa capacité à travailler étroitement avec les plus grands acteurs du marché.

La solution Asguard Firewall s’applique au réseau de SDN/SD-WAN. Elle est conçue avec une technique brevetée « Filtre IP à Double Masque » dans un but ultime d’automatiser et de fiabiliser la configuration de la politique de sécurité des entreprises. En automatisant la politique de sécurité des entreprises, Asguard Firewall vient repenser l’expérience utilisateur et fournir un gage de confort et de sécurité.

Une combinaison d’expertise et d’innovation

Combiné avec les services d’hébergement sécurisé de IONOS, l’offre Asguard renforce la protection des données et des systèmes des entreprises. L’alliance IONOS-Asguard permet d’offrir une gestion centralisée des services cloud et de sécurité, simplifiant ainsi les opérations quotidiennes pour les équipes informatiques et permettant une intégration transparente entre les services cloud et de sécurité. La mise en place du firewall logiciel se fait sur la console IONOS, le DCD (Data Center Designer), les licences seront achetées par le client ou partenaire via Numeryx.

Les solutions cloud de IONOS sont connues pour leur évolutivité et leur flexibilité, permettant aux entreprises de dimensionner leurs ressources IT en fonction de leurs besoins fluctuants. En intégrant Asguard, cette flexibilité peut être étendue à la sécurité du réseau, ce qui permet une adaptation rapide aux changements de charge et aux nouvelles menaces.