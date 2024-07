Le développeur du logiciel de triche EvolvedAim se fait prendre la main dans le sac

juillet 2024 par CyberArk

Les chercheurs du CyberArk Labs ont publié les résultats de leur analyse de la technique malveillante du développeur d’EvolvedAim, un logiciel de triche sur le jeu Escape From Tarkov. Il a vendu ses informations couplées à un InfoStealer, ce qui lui permettait d’être doublement rémunéré : par la vente de triche, et par celle des données dérobées à ses clients.

Escape From Tarkov est un simulateur militaire réaliste qui a gagné en popularité au fil des ans. Avec un nombre de joueurs estimé à 14,7 millions, le marché souterrain des triches a prospéré, parmi lesquelles EvolvedAim, un outil qui promet un large éventail de fonctionnalités telles que le commerce automatisé dans les enchères intégrées au jeu et l’amélioration automatique de compétences spécifiques par le biais d’actions répétitives. EvolvedAim a fonctionné comme une petite entreprise de logiciels, développant même une stratégie d’abonnements permettant des revenus récurrents par paliers, tout en menant des campagnes publicitaires sur divers forums de triche.

Il n’est pas rare que des malwares soient intégrés à des logiciels de triche, mais l’impact potentiel est important dans le cas présent. Non seulement Escape From Tarkov est un jeu populaire parmi les jeunes adultes âgés de 25 ans et plus, mais cette triche particulière coûte de l’argent réel dans le cadre d’une structure de paiement par abonnement. Cela signifie que la majorité des utilisateurs concernés sont des adultes. Ainsi, les informations volées aux victimes pourraient être utilisées pour accéder à des informations personnelles, ou bien à des données confidentielles d’entreprises du monde entier.