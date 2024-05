Le dernier rapport Tolly met en évidence la capacité de BlackBerry à fournir la meilleure défense et l’impact le plus faible sur le système

mai 2024 par Marc Jacob

BlackBerry Limited présente les résultats d’une étude commandée du The Tolly Group - un laboratoire de test indépendant reconnu et fournisseur de services de validation tiers pour l’industrie de la technologie - montrant que la solution CylanceENDPOINT™ a bloqué le plus d’attaques tout en utilisant moins de ressources système, minimisant ainsi la perturbation et l’impact financier des attaques.

Se déroulant dans un environnement Windows® 10 entièrement mis à jour, les tests ont été effectués à la fois en ligne, où les terminaux étaient connectés au cloud, et hors ligne, où les connexions Internet de tous les terminaux ont été désactivées, obligeant les terminaux à ne s’appuyer que sur des informations locales lors de l’examen des logiciels malveillants. Tolly a testé CylanceENDPOINT, Microsoft (Defender for Business), SentinelOne (Singularity), BitDefender (GravityZone Business, Ultra) et un autre leader, « Vendor C » dont l’identité reste anonyme.

Les tests ont porté sur les éléments suivants :

– Le taux de détection des logiciels malveillants sur la base d’un ensemble de 1 000 échantillons de logiciels malveillants,

– L’utilisation du processeur (CPU) pendant l’analyse des échantillons.

CylanceENDPOINT a détecté jusqu’à 25 % de menaces en plus, avec un impact sur le système jusqu’à huit fois inférieur, mettant en évidence, lors d’un test réaliste, la différence entre les résultats produits par divers modèles d’IA défensive en terme de protection.

« Il est clair que les adversaires qui utilisent l’IA lancent davantage d’attaques. En fait, nous avons constaté que le taux de nouvelles attaques a plus que doublé au cours des derniers trimestres. De nombreuses organisations luttent pour faire face en utilsant des suites technologiques qui privilégient une détection manuelle. Il est donc plus important que jamais d’avoir des évaluations objectives pour savoir comment les différents modèles se comportent en matière de défense proactive », a déclaré Sriram Krishnan, Head of Product Management chez BlackBerry Cybersecurity. « En plus d’arrêter jusqu’à 25 % d’attaques en plus, CylanceENDPOINT a utilisé beaucoup moins de ressources CPU. Une unité centrale surchargée affecte les applications et, en fin de compte, les utilisateurs. La lenteur des performances peut entraîner des blocages et des pannes, en particulier pour les utilisateurs mobiles. L’exécution des tâches en déplacement peut s’arrêter » ajoute-t-il.

Outre les résultats du rapport Tolly, CylanceENDPOINT a toujours démontré qu’il était l’une des technologies les plus performantes de l’industrie et qu’il prenait en charge le plus grand nombre de systèmes d’exploitation modernes et anciens, qu’ils soient connectés à un réseau ou non.

« L’un des principaux enseignements des résultats est que tous les fournisseurs testés s’appuient sur une connexion réseau à un service central pour se défendre contre les attaques. CylanceENDPOINT a détecté près de 100 % des logiciels malveillants, qu’ils soient en ligne ou non ». souligne M. Krishnan.