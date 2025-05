Le Côté Obscur de la Fracture Numérique : La Cybersécurité dans l’Enseignement Supérieur Africain

mai 2025 par KnowBe4

Accéder au contenu multimédia

JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 19 mai 2025/ — Par Anna Collard, vice-présidente principale de la stratégie de contenu et évangéliste KnowBe4 Africa (www.KnowBe4.com).

La révolution numérique transforme l’éducation africaine, avec des universités qui adoptent l’apprentissage en ligne et les systèmes numériques. Cependant, ce progrès apporte un défi crucial : la cybersécurité. Les établissements d’enseignement supérieur (EES) africains sont-ils préparés aux menaces cybernétiques croissantes ?

Le Paysage de Menaces Croissantes

Les EES africains sont de plus en plus ciblés par les cybercriminels. Le rapport Cyber Signals de Microsoft souligne que l’éducation est le troisième secteur le plus ciblé au monde (https://apo-opa.co/4j6GjSD), l’Afrique étant une région particulièrement vulnérable. Des incidents tels que le vol de données sensibles (https://apo-opa.co/43gPqu5) à l’Université de Technologie de Tshwane (TUT) et le piratage d’une plateforme de master (https://apo-opa.co/45gqo0N) à l’Université Abdelmalek Essaadi au Maroc démontrent la réalité de ces menaces.

Plusieurs facteurs contribuent à la vulnérabilité des EES. Les universités détiennent de grandes quantités de données sensibles, y compris les dossiers étudiants, la recherche et la propriété intellectuelle. Leur nature ouverte, avec des utilisateurs divers et des collaborations internationales, crée des faiblesses, en particulier dans les systèmes de messagerie. Des ressources limitées, des systèmes hérités et un manque de sensibilisation exacerbent davantage ces problèmes.

Exemples de Menaces Cybernétiques dans l’Éducation Africaine

Les établissements d’enseignement ont été victimes d’ingénierie sociale et d’attaques par usurpation d’identité. Par exemple, des universités à Mpumalanga et des écoles dans le Cap-Oriental ont été notablement victimes de cybercriminels (https://apo-opa.co/3SOonkV), utilisant des attaques de ransomware basées sur des liens, certaines institutions étant bloquées hors de leurs données pendant plus d’un an. Plus tôt cette année, le Département de l’Éducation du KwaZulu-Natal a mis en garde contre une escroquerie cybercriminelle visant les demandeurs d’emploi (https://apo-opa.co/45edmkn) en promettant faussement des postes d’enseignants en échange d’argent et en utilisant des photos avec des fonctionnaires pour paraître légitimes.

Stratégies pour Renforcer la Cybersécurité

Les EES africains peuvent prendre des mesures concrètes pour renforcer leurs défenses cybernétiques :

• Établir des Politiques Claires : Définir les rôles, les responsabilités et les protocoles de sécurité des données

• Fournir une Formation Régulière : Éduquer les éducateurs, les administrateurs et les étudiants pour améliorer l’hygiène cybernétique et la culture de sécurité

• Mettre en Œuvre une Gestion d’Accès Sécurisée : Appliquer l’authentification multi-facteurs (MFA) et des pratiques de connexion sécurisées

• Investir dans une Infrastructure Technologique Sécurisée : Inclure le stockage de données cryptées, des connexions internet sécurisées et des mises à jour logicielles fiables

• Tirer Parti de l’IA et des Technologies Avancées : L’IA peut être utilisée pour améliorer la détection des menaces et permettre des réponses en temps réel. Envisager de centraliser les configurations technologiques pour une meilleure surveillance

• Adopter des Cadres de Cybersécurité Complets : Suivre les directives comme celles du National Institute of Standards and Technology (NIST) et encourager le MFA résistant au phishing, réduisant les risques de piratage de plus de 99,9%

• La Gestion des Risques Humains comme Priorité : Se concentrer sur la formation de sensibilisation à la sécurité, qui comprend le phishing simulé et les interventions en temps réel pour changer le comportement et atténuer le risque humain

Aller de l’Avant

Les défis de cybersécurité auxquels sont confrontés les EES africains sont importants mais pas insurmontables. En adoptant une approche de risque humain et en reconnaissant les menaces, en mettant en œuvre des mesures de sécurité solides et en favorisant une culture de sécurité positive, nous pouvons protéger les institutions et assurer un environnement d’apprentissage numérique sécurisé. Un effort collectif impliquant les institutions, les gouvernements, les experts en cybersécurité et les fournisseurs de technologie est crucial pour sauvegarder l’avenir de l’éducation en Afrique.

Dans le cadre des efforts visant à renforcer la sensibilisation à la cybersécurité dans le secteur de l’éducation, KnowBe4 propose une Édition Étudiante—une version de sa plateforme adaptée aux besoins uniques des établissements d’enseignement, fournissant un contenu de sécurité et des solutions de formation adaptés à l’âge et pertinents. Cette initiative est guidée par un Conseil Consultatif d’universités mondiales, y compris l’Université Nelson Mandela en Afrique du Sud, garantissant que le contenu reste pratique, culturellement pertinent et aligné sur les réalités de la vie étudiante.