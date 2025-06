Le consortium regroupant Thales et Proximus va renforcer la résilience et l’efficacité du réseau d’entreprise de l’Agence d’information et de communication de l’OTAN

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Reposant sur une technologie cloud, cette infrastructure garantira au personnel de la NCIA un accès hautement sécurisé et optimisé aux services IT essentiels, et favorisera la communication, la collaboration et la gestion des données en temps réel entre les différents sites.