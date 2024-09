Le Conseil Départemental du Tarn renforce sa cybersécurité avec Custocy

septembre 2024 par Marc Jacob

Le Conseil Départemental est en charge des affaires du département du Tarn (Solidarité, action sociale et santé / Education, culture et sport / Développement des territoires et infrastructures). Elle est composée de 46 conseillers départementaux issus des 23 cantons tarnais. https://www.tarn.fr

Se protéger de cyberattaques toujours plus complexes et variées

Fortement exposées aux risques cyber, les collectivités se doivent de protéger leurs infrastructures et SI pour mener à bien leur mission au quotidien. C’est dans ce contexte que le Conseil Départemental du Tarn a souhaité se doter d’une solution industrielle, innovante et souveraine pour limiter son exposition aux risques, analyser son activité réseau et protéger au mieux son SI. Après étude des offres du marché, la Direction des Systèmes d’Information, représentée par Paul Charrière, s’est tournée vers la solution Custocy.

Custocy est une solution NDR de pointe, capable de s’adapter aux menaces inconnues en constante évolution et de fournir une protection robuste, précise et fiable. Custocy est aujourd’hui la seule plateforme SaaS française de détection d’intrusion réseau avec un cœur technologique centré sur l’IA. La société se différencie par une forte expertise en intelligence artificielle, qui, appliquée au monde de la cybersécurité, garantit au Conseil Départemental 81 la détection et la résilience aux cyberattaques grâce à une surveillance renforcée de son réseau informatique.

Paul Charrière, DSI CD81 : « Nous avons choisi la solution NDR de Custocy principalement en raison de son efficacité exceptionnelle et de sa capacité à réduire considérablement les faux positifs grâce à une intelligence artificielle avancée. Cette solution s’intègre parfaitement à notre écosystème existant, facilitant ainsi son déploiement sans perturber nos opérations. La surveillance continue et en temps réel nous assure une visibilité inexistante jusqu’alors ainsi qu’une protection constante contre les cybermenaces. De plus, l’expertise et le support fournis par l’équipe de Custocy ont été inestimables tout au long du processus de mise en œuvre. La transparence et l’explicabilité de l’IA renforcent notre confiance en la solution. Enfin, les multiples récompenses obtenues par Custocy témoignent de la fiabilité et de l’efficacité de leur solution. Nous recommandons vivement Custocy à toute organisation cherchant à renforcer sa cybersécurité. »