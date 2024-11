Le Conseil Départemental de Haute-Garonne utilise Cohesity

novembre 2024 par Marc Jacob

Cohesity accompagne le Conseil Départemental de Haute-Garonne avec Cohesity DataProtect, lui permettant ainsi de réduire de façon drastique le temps et les ressources nécessaires à la gestion de ses sauvegardes à la fois locales et dans le cloud, ainsi qu’aux processus de restauration des données pour améliorer sa cyber-résilience.

Le Conseil Départemental gère un vaste ensemble de données couvrant différentes fonctions, entre plans de bâtiments, services d’architecture, archives départementales, demandes d’aide sociale ou encore cartes de transport. Cette diversité de formats et structures de données pouvait rendre la restauration longue et nécessitait un certain nombre de ressources en interne. “Pour résoudre un incident, il fallait être un expert en administration de sauvegardes », explique Jean-Xavier Mauruc, Administrateur des Systèmes de Bases de Données au Conseil Départemental de Haute-Garonne.

La migration vers Cohesity a permis au Conseil Départemental d’harmoniser l’ensemble de ses données dans une solution alliant simplicité d’utilisation et performance. Cohesity DataProtect a permis de rationaliser les opérations de sauvegarde du Conseil Général en réduisant le nombre de tâches de sauvegarde de 150 à environ 15. Cette réduction a permis au Conseil Général de diminuer significativement le temps consacré aux tâches administratives, passant de deux à trois heures par jour à quelques minutes, soit un gain de temps pouvant aller jusqu’à 15 heures de travail par semaine.

Le Conseil Départemental cherchait aussi une solution robuste et résiliente pour faire face aux menaces cyber, dont la lutte contre les ransomwares, tout en conservant leur infrastructure de production existante. La solution devait être simple d’utilisation pour faciliter la gestion de diverses tâches quotidiennes, de l’intégration à la maintenance corrective et opérationnelle. Pour Jean-Xavier Mauruc : « DataProtect de Cohesity offre des améliorations de sécurité natives. Spécifiquement conçue pour répondre aux menaces de sécurité les plus avancées, la solution offre une protection inhérente contre les ransomwares. En tant que système propriétaire, il s’est démarqué comme un choix optimal ».

Au-délà de l’équipe d’administration, l’interface et les processus simplifiés par Cohesity et DataProtect ont permis aux employés de gérer eux-mêmes les restaurations nécessaires, et ce sans formation supplémentaire, entraînant un gain de temps et des économies financières. L’adaptation s’est faite très rapidement et le Conseil Départemental est désormais bien équipé pour protéger ses diverses données institutionnelles, tout en continuant à promouvoir en toute sécurité le progrès économique et social pour les habitants de la Haute-Garonne.