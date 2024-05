Le conseil d’administration de Hyland nomme Jitesh S. Ghai au poste de PDG

mai 2024 par Marc Jacob

Hyland annonce que Jitesh Ghai, ancien vice-président exécutif et directeur des produits chez Informatica Inc, est nommé PDG de Hyland, à compter du lundi 20 mai 2024. Bill Priemer, CEO de Hyland, prendra sa retraite après une brillante carrière de 27 ans au sein de l’entreprise, dont les 11 dernières années au poste de Directeur Général. Ce dernier conservera son siège au conseil d’administration de Hyland.

M. Ghai rejoint Hyland avec plus de vingt ans d’expérience. Son rôle dans la conduite de transformations axées sur l’innovation et dans la définition et l’exécution de la vision des capacités de cloud, de données et d’IA sera essentiel dans ses nouvelles fonctions, car Hyland met sur le marché des solutions de nouvelle génération, basées sur le cloud et axées sur l’IA, telles que Hyland Experience Automate, récemment lancée.

Au cours des 14 années qu’il a passées chez Informatica, Jitesh S. Ghai a fait partie de l’équipe dirigeante qui a défini la stratégie et mené à bien la transformation de l’entreprise en un leader du cloud. Il a joué un rôle essentiel dans l’innovation des produits qui a permis à l’entreprise d’être reconnue comme leader de la gestion des données cloud et dans le développement de son IA, leader sur le marché.

Plus récemment, il a dirigé plus de 2 000 membres de l’équipe de l’organisation mondiale des produits d’Informatica, englobant la gestion des produits, l’ingénierie, l’expérience utilisateur, les opérations de cloud et les alliances technologiques. Son leadership sur la stratégie produit de l’entreprise lui a valu d’être reconnu comme leader du marché par des cabinets d’analystes tels que Gartner, Forrester et IDC, ainsi que par Microsoft et AWS, qui lui ont décerné le titre de « Partenaire de l’année ».

M. Priemer a rejoint Hyland en 1997 en tant que Vice-Président Marketing, à l’époque où la société employait 30 personnes et réalisait un chiffre d’affaires annuel de 7 millions de dollars. Depuis, Hyland est devenu un leader mondial de solutions de contenu intelligentes, avec des milliers d’employés dans le monde entier et plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires. Nommé PDG en 2013, M. Priemer a stimulé la croissance organique de Hyland, tout en réalisant 11 acquisitions, et a fait passer le nombre de ses clients à plus de 14 000.