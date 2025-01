Le commentaire de Cognizant après l’annonce DeepSeek

janvier 2025 par Babak Hodjat, Directeur de la technologie en IA chez Cognizant

La start-up DeepSeek secouait il y a quelques jours le monde de l’intelligence artificielle en publiant des « grands modèles de langage » (LLM) librement utilisables et présentés comme pouvant rivaliser avec ceux de grandes entreprises américaines. Babak Hodjat, Directeur de la technologie en IA chez Cognizant, partage son analyse sur cette tendance et ses implications pour l’avenir de l’IA en entreprise.

La réaction du marché au à la publication de grands modèles de langage (LLM) par DeepSeek reflète ce que Cognizant reconnaît depuis longtemps : les LLM se standardisent rapidement et le besoin d’une capacité de traitement importante pour les entraîner et les exécuter va diminuer avec le temps.

Avec l’arrivée sur le marché de LLM plus rapides et moins énergivores, les solutions multi-agents deviendront plus viables pour les entreprises, accélérant et facilitant ainsi l’adoption généralisée de l’IA.