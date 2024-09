Le Comité Stratégique de Filière « Solutions Industrie du Futur » salue l’approbation du financement du projet innovant RéCLasSIF dans le cadre de France 2030

septembre 2024 par Marc Jacob

Le projet RéCLasSIF (Réseau des Campus Labellisés Solutions Industrie du Futur), une initiative majeure portée par l’Institut Mines-Télécom et Arts et Métiers sous l’égide du Comité Stratégique de Filière « Solutions Industrie du Futur » (S-I-F), a été retenu dans le cadre du Plan France 2030 (Appels à projets « Action Solutions pour l’Industrie du Futur »).

RéCLasSIF prévoit la création d’un réseau de 15 campus d’excellence dédiés à l’Industrie du Futur, afin d’accélérer l’innovation et la transition numérique et environnementale dans l’industrie française. Il se concentre sur le développement d’intégration de solutions pour l’industrie du futur sur des démonstrateurs industriels, impliquant des technologies clés comme l’IA, la 5G, la métrologie environnementale ou les nouveaux vecteurs énergétiques. Ces efforts ciblent l’écoconception, la décarbonation mais aussi l’efficience et la santé/sécurité des opérateurs pour soutenir la transformation des PME et ETI vers des processus plus numérisés pour plus de sobriété et de robustesse.

Le projet permettra de renforcer le positionnement de la France sur des segments technologiques d’avenir, en formant les acteurs clés de l’industrie du futur, en accélérant l’intégration de solutions pour l’Industrie, en rapprochant les offreurs de solutions des PME/ETI utilisatrices afin de créer de la valeur et assurer la compétitivité et la durabilité de l’industrie française sur la scène internationale.

Ce projet ambitieux est non seulement une promesse pour l’avenir de l’industrie française, mais aussi un appel à l’action pour tous les acteurs concernés. La réussite de RéCLasSIF marquera une étape décisive vers une industrie numérique et décarbonée, affirmant la France comme un leader mondial de l’industrie.

Frédéric SANCHEZ, Président de l’AIF et du CSF Solutions Industrie du Futur, déclare : « Le Comité Stratégique de Filière ’Solutions Industrie du Futur’, se félicite que France 2030 ait retenu le projet phare RéCLasSIF porté par l’IMT et Arts et Métiers, qui incarne notre engagement à transformer l’industrie française. En focalisant sur l’innovation et la collaboration entre PME et ETI, nous accélérons le passage vers l’industrie 5.0, essentiel pour notre avenir industriel numérique et décarboné. »

Vincent Charvillat, Directeur général adjoint de l’Institut Mines-Télécom, le projet RéCLasSIF a été conçu sur un modèle novateur par les équipes des écoles de l’Institut Mines-Télécom et Arts et Métiers, à la croisée de la recherche et l’innovation. Pour relever le défi de la réindustrialisation et du maintien de la compétitivité industrielle en France, les équipes impliquées vont faciliter l’accélération de l’innovation et la transformation numérique dans l’industrie. Pour cela, sera déployé un vaste programme de 32 projets scientifiques sur des technologies clés adossés à des plateformes technologiques d’envergure ainsi qu’un réseau coordonné composé de 15 campus Institut Mines-Télécom/Arts et Métiers

Laurent Champaney, Directeur général d’Arts et Métiers, déclare : « Le projet RéCLasSIF est au centre de notre projet stratégique 2022-2027. Il permet d’accompagner les entreprises sur l’ensemble de la chaine de valeur au plus près de leurs implantations territoriales grâce aux campus labélisés S-I-F. Il permet d’accélérer la transition digitale et environnementale autour des plateformes industrielles des campus et la réalisation de démonstrateurs ouverts, vitrines pour les industriels utilisateurs. Il permet enfin par les réalisations du projet sur les Evolutive Learning Factories, la formation initiale et continue d’ingénieurs adaptés aux transformations industrielles. »

Ce projet est financé par l’État dans le cadre de France 2030. Il bénéficie également du soutien du Ministère de l’Économie et des Finances à Bercy, renforçant son impact et sa portée dans le cadre des initiatives pour l’industrie du futur.