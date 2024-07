SentinelOne lance Singularity Cloud Native Security

juillet 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Intégré à la plateforme Singularity de SentinelOne, Singularity Cloud Native Security est un CNAPP complet, sans agent, qui a été classé par des utilisateurs, lors des G2 Summer Grid Reports 2024, comme l’un des meilleurs du secteur. La solution met en lumière les problématiques à prendre réellement en compte, éliminant toute alerte inutile, et automatise leur gestion. Les professionnels de la sécurité du cloud peuvent ainsi se concentrer sur ce qui est le plus important. Toute la télémétrie de sécurité des entreprises est envoyée sur le Data Lake Singularity, et l’IA de SentinelOne se charge de pousser les principales informations et de rationaliser les enquêtes et les réponses. Les équipes agissent dès lors rapidement et stoppe les attaques avant qu’elles ne se produisent.

Les clients utilisent la solution pour optimiser leurs efforts et les résultats obtenus.

Comme l’indique sur PeerSpot un ingénieur DevSecOps d’une entreprise technologique : « Depuis le déploiement de Cloud Native Security, notre posture de sécurité et notre conformité se sont considérablement améliorées. La solution intègre des repères de conformité pour diverses normes réglementaires. Notre taux de conformité était d’environ 60 % au démarrage, et nous en sommes maintenant à plus de 95 %. »

Lakshay Aggarwal, responsable de la sécurité des applications dans une entreprise technologique, ajoute : « Nous avons constaté une amélioration tangible grâce à la solution. Nous sommes conformes à 96 ou 97 % et le temps moyen de détection a été réduit. Par ailleurs, nous n’avons remarqué aucun faux positif ».

Singularity Cloud Native Security est disponible, hébergé dans des zones de disponibilité aux États-Unis et dans l’Union européenne.