Le Clusif publie un guide "Inclusion et diversité dans la cybersécurité" pour aider la filière à attirer de nouveaux profils

décembre 2023 par CLUSIF

La filière cybersécurité rencontre des difficultés à recruter et à attirer des profils souhaitant se former en cybersécurité. Face à ce constat, il est vital pour les organisations de trouver des solutions adaptées.

Le Clusif a donc souhaité proposer des approches concrètes et pragmatiques pour aider les DRH, RSSI et l’ensemble des acteurs impliqués dans le recrutement à sourcer et embaucher les ressources cyber nécessaires en publiant un guide.

L’approche cible les organisations qui souhaitent mettre en œuvre des solutions innovantes et changer le prisme de la gestion de compétence et des talents au sein de leur organisation. Dans un premier temps, elle incite les décideurs à se poser des questions : « Quelles sont les compétences dont j’ai vraiment besoin ? Ai-je besoin de recruter des personnes diplômées d’études supérieures pour ce poste ? Puis-je former un de mes collaborateurs pour faire ce métier ? ». Dans un second temps, elle propose des recommandations structurées et des bonnes pratiques afin de recruter des talents en cybersécurité requis pour le bon fonctionnement de son organisation.

Le Clusif s’est emparé du sujet de la pénurie de ressources en cybersécurité dès janvier 2021 en créant le groupe de travail, « Inclusion et diversité », rédacteur de ce guide. Le Clusif a également intégré le groupe de travail Formation du Campus Cyber (Puteaux). Ce dernier est co-animé par Anne Doré, secrétaire du Clusif, et avait par ailleurs publié en février 2023 un référentiel de compétences.

Le Clusif est l’association de référence sur la cybersécurité en France. Il rassemble plus de 550 organisations membres, publics ou privés, issues de tous les secteurs de l’économie. Sa mission consiste à favoriser les échanges d’idées et les retours d’expérience autour de la confiance numérique.

Ce guide est actuellement en accès libre : cliquez ici