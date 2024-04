Le cloud en trois décennies : création, innovation et interconnectivité croissante

avril 2024 par Cullen Childress, vice-président du groupe, responsable des produits chez SolarWinds

Il y a trente ans, le concept de cloud computing n’en est encore qu’à ses balbutiements. Au fil des ans, la technologie cloud passe d’un simple mot à la mode à un catalyseur fondamental de la transformation numérique. De l’infrastructure en tant que service (IaaS) à la plateforme en tant que service (PaaS) et au logiciel en tant que service (SaaS), l’écosystème cloud devient plus sophistiqué, offrant des solutions évolutives qui répondent aux divers besoins des entreprises.

Comment a-t-il influencé notre paysage technologique actuel ? et comment les leçons du passé peuvent-elles aider les entreprises d’aujourd’hui à relever les nouveaux défis et à se préparer stratégiquement à l’avenir ?

HIER : NUAGEUX AVEC MODERNISATION EN VUE

Rares sont ceux qui prévoyaient l’influence considérable qu’aurait le cloud lorsqu’AT&T donne le coup d’envoi du cloud computing avec le lancement de PersonaLink Services en 1994. Le paysage de l’époque était complètement différent, une nouvelle série TV de NBC, Friends, était diffusée pour la première fois. La même maison à Basking Ridge, dans le New Jersey, qui est toujours la ville du siège d’AT&T, est vendue en 1994 pour 150 000 dollars seulement. Elle est mise en vente pour 1 728 000 dollars en novembre dernier.

Dans le domaine de la technologie également, les choses étaient plus primitives. En 1994, Wired publie la première bannière publicitaire sur Internet. C’est aussi l’année où apparaissent les transactions de commerce électronique, les deux premiers achats étant une pizza chez Pizza Hut et un CD de « Ten Summoners’ Tales » de Sting. Windows 95 n’allait faire son apparition que dans un an.

En 1999, Salesforce devient l’un des pionniers de la fourniture d’applications d’entreprise par l’intermédiaire d’un simple site web, jetant ainsi les bases de la fourniture d’applications sur Internet par des éditeurs de logiciels. La même année, un éditeur de logiciels appelé SolarWinds voit le jour.

Amazon lance Amazon Web Services (AWS) en 2002, puis, en 2006, Elastic Compute Cloud (EC2), qui a permis pour la première fois aux petites entreprises de disposer d’une infrastructure évolutive et à la demande. Google fait son entrée sur le marché du cloud en 2008 avec le lancement de Google App Engine, une plateforme de développement et d’hébergement d’applications web dans des centres de données gérés par Google. Microsoft lui emboîte le pas en 2010 avec le lancement de ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de Microsoft Azure.

Au cours de la décennie suivante, l’adoption de la technologie cloud se développe rapidement, les entreprises commençant à reconnaître les avantages du cloud, tels que l’évolutivité, la rentabilité et l’accès à des technologies de pointe.

AUJOURD’HUI : LE CLOUD AU BEAU FIXE

Aujourd’hui, le cloud transcende les barrières traditionnelles des limitations de stockage et de la distance géographique pour permettre une accessibilité simplifiée aux systèmes, de n’importe où et à tout moment, et a considérablement augmenté le potentiel des entreprises en matière de modernisation et d’optimisation de leur efficacité opérationnelle. Cela est devenu particulièrement essentiel à l’ère actuelle du télétravail, permettant aux équipes de maintenir leur niveau de productivité et de collaboration indépendamment de leur emplacement physique.

Cependant, le paysage technologique actuel est devenu de plus en plus compliqué, distribué et difficile à gérer. De nos jours, de nombreuses entreprises sont aux prises avec un réseau complexe de bases de données, d’outils, de réseaux et d’applications disparates qui posent de nouveaux défis et nécessitent de nouvelles méthodes de surveillance et de dépannage.

Pour relever ces défis, elles se tournent vers des solutions logicielles natives du cloud, qui offrent des analyses avancées complètes, des flux de travail autogérés et des solutions d’observabilité de la pile complète qui renforcent l’ensemble de l’entreprise. Les progrès continus en matière d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML) ont rendu ces solutions natives du cloud encore plus essentielles pour simplifier les processus et naviguer dans des paysages numériques complexes.

Le cloud est également devenu une option populaire pour soutenir le développement et le test de logiciels, car elle permet aux équipes de créer, de tester et de déployer des applications de manière efficace. Il en résulte un processus de développement plus rapide qui ne repose pas sur du matériel coûteux, ce qui constitue un avantage particulier pour les entreprises qui utilisent des approches agiles ou DevOps.

Les entreprises d’aujourd’hui ont reconnu l’importance d’une approche stratégique, évolutive et progressive de leurs efforts de migration vers le cloud. Malgré l’attractivité d’une approche « Big Bang », les entreprises florissantes choisissent une approche plus progressive et plus ciblée pour une migration globale vers le cloud. Il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour passer au cloud. La clé de la réussite repose sur une planification stratégique réfléchie, associée à une feuille de route claire.

Maintenant que la technologie régit presque tous les aspects de l’entreprise moderne, il est essentiel de comprendre les impacts et les implications de la modernisation au niveau des opérations, de la gestion, des finances, de l’informatique et au-delà. Cela est d’autant plus vrai aujourd’hui que l’entreprise typique héberge un environnement à multiples facettes avec un mélange interdépendant de composants distribués et disparates.

DEMAIN : PRÉVISIONS

L’avenir de la technologie cloud s’oriente aujourd’hui vers un écosystème encore plus hyperconnecté où des données disparates sont stockées de manière distribuée, brisant ainsi les silos traditionnels des systèmes d’entreprise. Bien que le cloud offre une flexibilité et une évolutivité inégalées, le spectre de l’augmentation des coûts incite de nombreuses entreprises à réévaluer leurs stratégies en la matière. À mesure que les implications financières de l’utilisation du cloud deviennent plus évidentes, les entreprises se retrouvent à la croisée des chemins, considérant soigneusement les avantages et les dépenses, et réévaluant les charges de travail à conserver sur site ou à transférer vers des environnements de cloud privé.

L’IA et le ML continueront à avoir un fort impact, avec le potentiel de révolutionner davantage les opérations de gestion du stockage, de permettre de disposer de capacités de gestion des données plus intelligentes, de favoriser l’analyse prédictive pour une résolution proactive des problèmes, et d’automatiser les tâches de routine pour jeter les bases d’opérations autonomes. L’implémentation de la technologie 5G devrait accélérer l’évolution du cloud grâce à une synchronisation fluide et à un accès aux données en temps réel pour une interconnectivité sans précédent.

Les trois dernières décennies d’innovation cloud ont été marquées par des progrès révolutionnaires dans les technologies matérielles, logicielles et de télécommunications qui façonnent notre monde. Nous n’en sommes peut-être qu’au début du cloud, dont l’avenir pourrait être encore plus prometteur.