Le campus Ynov de Toulouse Ynov obtient le label SecNumedu

novembre 2024 par Marc Jacob

Toulouse Ynov Campus vient d’obtenir le label SecNumedu pour programme mastère « Expert en Cybersécurité », décerné par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information). Ce label valorise l’engagement de l’établissement dans la cybersécurité, consolidé par des partenariats de premier plan et des infrastructures de pointe. Avec cette labellisation, Ynov réaffirme sa position de leader dans la formation des futurs experts de la cyber, répondant aux besoins croissants du marché.

Toulouse Ynov Campus a toujours fait de la cybersécurité un axe central de son développement. En 2023, un partenariat conclut avec Airbus a permis de lancer le premier mastère en Cybersécurité dédié à l’aérospatial et à la défense sur le territoire français. Cet engagement s’est renforcé avec l’installation récente d’une CyberWarRoom au sein du campus, un espace dédié aux simulations de cyberattaques et à la gestion de crises, favorisant une approche immersive dans l’apprentissage. Ce projet, soutenu par l’OPCO Atlas, a été réalisé dans le cadre d’un appel à projet visant à améliorer la qualité des parcours de formation pour la réussite des apprentis.

La labellisation SecNumedu un gage de qualité qui répond aux exigences du secteur

Le programme Mastère « Expert en Cybersécurité » d’Ynov Campus, bénéficie désormais du label SecNumedu délivré par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) dont la labellisation a été obtenue pour le campus de Toulouse. Le programme toulousain devient ainsi le troisième labellisé SecNumedu par l’ANSSI, après les programmes Mastère « Expert en Cybersécurité » des campus de Paris et Bordeaux.

L’ANSSI, est l’autorité nationale en matière de cybersécurité. Elle est placée sous l’autorité du Premier ministre et rattachée au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Sa mission est de comprendre, prévenir et répondre au risque cyber.

Ce label garantit que la formation respecte un ensemble de critères extrêmement rigoureux, élaborés en collaboration avec les professionnels du secteur, tant publics que privés. Il assure que le programme répond aux besoins métiers identifiés par les experts en cybersécurité, en s’alignant avec les exigences du marché et des règlementations en vigueur en France et en Europe. Pour obtenir cette certification, Toulouse Ynov Campus a dû répondre à des critères d’excellence stricts, portant sur le contenu pédagogique, la qualité de l’enseignement, l’encadrement des étudiants et l’adéquation avec les enjeux actuels de la cybersécurité

Par ailleurs, ce label certifie que les intervenants possèdent un niveau de compétence et d’expérience en adéquation avec les objectifs pédagogiques de la formation labellisée.

Ce signe de reconnaissance offre aux étudiants et aux employeurs une assurance de qualité et de pertinence professionnelle. La labellisation SecNumedu constitue ainsi une reconnaissance forte, attestant que la formation d’Ynov prépare efficacement aux métiers de la cybersécurité, en phase avec les exigences les plus élevées du secteur.

Avec le label SecNumedu, Toulouse Ynov Campus garantit une formation de haut niveau aux futurs experts de la cybersécurité, en corrélation avec les attentes du marché et les besoins croissants en protection contre les cybermenaces.