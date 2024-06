Le calculateur multifonction sécurisé d’Eviden sélectionné par le Service Industriel de l’Aéronautique du Ministère des Armées

juin 2024 par Marc Jacob

L’atelier Industriel de l’Aéronautique (AIA) de Cuers-Pierrefeu du SIAé aura la charge de l’intégration du calculateur multifonction de la gamme MLS Gateway d’Eviden pour le cloisonnement de la chaîne tactique française embarquée à bord du porteur américain E-2D Hawkeye. Ce calculateur multifonction sécurisé permettra l’échange bidirectionnel en temps réel entre des données autorisées provenant du système natif américain et des données tactiques complémentaires françaises, garantissant ainsi le cloisonnement et la souveraineté de la chaîne des systèmes embarqués. Cette solution de calcul embarqué permettra au SIAé d’étendre la chaîne de systèmes embarqués natifs avec des ajouts de capacités françaises.

Ce contrat vient confirmer l’expertise d’Eviden en matière de conception, fabrication et maintien en conditions opérationnelles de passerelles cyber sécurisées et calculateurs embarqués à destination d’environnements militaires contraints, dont aéronavals (Eviden annonçait en mars dernier l’obtention de l’agrément EMAR 21G relatif à la production d’équipements aéronautiques).

Bruno Milard, Vice-Président et Directeur de l’entité Electronique de Défense et Aéronautique, Eviden, Groupe Atos a déclaré « Ce nouveau contrat dans le domaine de l’aéronaval militaire démontre notre expertise et notre capacité à livrer des calculateurs sécurisés multifonctions. Avec notre gamme de solutions MLS Gateway, nous mettons à disposition de nos clients des passerelles sécurisées et souveraines qui répondent à leurs exigences métiers et à leurs spécificités environnementales ».

Les solutions MLS gateway d’Eviden répondent aux enjeux d’échanges bidirectionnels en temps réel entre différents domaines ou réseaux à destination d’environnements critiques (des infrastructures IT aux environnements embarqués air/terre/mer). Elles assurent l’intégrité et la sécurité des données échangées au sein de la chaine de système qui y est connectée, et garantit l’accessibilité des renseignements critiques « autorisés », et cela contre toutes intrusions extérieures. Ces systèmes souverains sont développés, produits et intégrés en France, et paramétrables selon les besoins métiers.