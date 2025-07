Le Barreau des avocats de Paris sécurise ses fichiers sensibles et ses comités avec Oodrive

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

La sensibilité des données sur lesquelles les avocats travaillent et le nombre de parties prenantes concernées – clients, confrères, magistrats et autres professionnels du droit -, ont imposé la recherche d’une solution de stockage et de partage à la fois sécurisée et facile d’utilisation.

Le Barreau des avocats de Paris a ainsi été confronté à plusieurs défis lors du choix d’une solution :

● Gérer un volume important d’échanges confidentiels.

● Garantir la sécurité et la confidentialité de ses échanges et de ceux des parties prenantes, tout en simplifiant la gestion des documents.

● Identifier un outil sécurisé et souverain. L’arrivée du RGPD a en effet conduit à chercher une solution qui soit à la fois franco-française, pour des raisons de territorialité, et validée par l’ANSSI, via sa qualification SecNumCloud.

En choisissant Oodrive, le Barreau de Paris a eu des retours excellents de la part des avocats et des magistrats qui s’en sont saisis bien au-delà des attentes en créant de véritables communautés de partage.

« J’ai découvert la solution Oodrive lors de l’organisation du procès des attentats du 13 novembre 2015 afin de communiquer en temps réel des documents très sensibles et très lourds à 327 avocats de partie civile, une quarantaine d’avocats de la défense et 3 magistrats du parquet. » explique Héléna Christidis, Avocate au Barreau de Paris et membre du Conseil de l’Ordre.