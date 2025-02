Laurent Rabaglia est nommé Directeur Général de Digitemis

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Digitemis, après avoir célébré ses 10 ans en 2024, annonce l’arrivée de Laurent Rabaglia en tant que Directeur Général. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le pilotage d’organisations et la transformation d’entreprises, Laurent a fondé et dirigé un cabinet spécialisé en performance sociale et ressources humaines avant de rejoindre un groupe, où il a contribué à des opérations de croissance externe et d’intégration d’entreprises. Son expertise dans l’optimisation des organisations et l’accompagnement des évolutions stratégiques constitue un atout pour Digitemis dans sa dynamique de développement.