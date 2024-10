Laurence Beuchard, Présidente de LEVAS SAS : Escroqueries sur les Réseaux Sociaux, l’histoire très malheureuse de deux femmes espagnoles sur Facebook

octobre 2024 par Laurence Beuchard, Présidente de LEVAS SAS

Récemment, une affaire a beaucoup fait parler d’elle en Espagne. Deux femmes espagnoles ont été victimes d’une escroquerie, envoyant un total à elles d’eux de 325 000 euros à des imposteurs escrocs se faisant passer pour Brad Pitt sur Facebook. Heureusement une femme s’est rendu compte de la supercherie et a porté plainte pour escroquerie auprès de la Guardia Civil (Police/Gendarmerie Espagnole) qui s’est emparée de cette affaire et a arrêté au moins 5 personnes.

Ce genre de situation pathétique soulève des questions cruciales sur la perception de la célébrité dans l’ère numérique et sur la vigilance nécessaire face à ces dangers. Les célébrités comme Brad Pitt ou Taylor Swift incarnent des valeurs de réussite, de glamour et de rêve. Leur présence sur les réseaux sociaux est souvent l’occasion pour les fans de se sentir proches d’eux, d’interagir et de participer à leurs vies de manière sans précédent. Toutefois, cette proximité illusoire peut instaurer une vulnérabilité chez certains utilisateurs. Des escrocs de l’identité exploitent cette admiration, visant les personnes naïves, fragiles qui souhaitent croire qu’elles peuvent établir un lien authentique avec une célébrité.

L’escroquerie à laquelle ces deux femmes espagnoles ont succombé tire parti de plusieurs éléments psychologiques. D’abord, il y a l’empathie comme un faux compte peut créer une histoire émotionnelle dévorante, incitant les victimes à aider quelqu’un qu’elles perçoivent comme en détresse. Puis, il existe le facteur crédibilité, les imposteurs utilisent souvent des photos de haute qualité et un ton qui reflète le personnage public qu’ils imitent. Enfin, le sentiment d’urgence peut également jouer un rôle clé, mettant une pression sociale sur les victimes pour qu’elles agissent rapidement sans prendre le temps à la réflexion.

Il est essentiel d’apprendre à reconnaître les signes d’un faux profil, parmi ceux-ci, on trouve :

A) Un manque d’authenticité dans le contenu : Les véritables comptes de célébrités publient un contenu régulier et varié basé sur leur carrière, leur vie personnelle et des interactions authentiques avec leurs fans,

B) Des demandes d’argent : Les célébrités, pour la plupart, ne cherchent pas à solliciter des fonds sur les plateformes sociales. Si quelqu’un revendique être une célébrité et vous demande de l’argent sous prétexte d’une situation d’urgence, il y a de fortes chances que ce soit une grande escroquerie,

C) Des adresses suspectes de profil : Vérifiez toujours le nom d’utilisateur et l’adresse du profil. Les faux comptes peuvent utiliser un nom similaire mais légèrement modifié, comme "@RealBradPitt450",

D) Les fautes d’orthographe et de grammaire : Les véritables célébrités publient rarement des messages comportant des erreurs d’orthographe flagrantes. Les imposteurs, en revanche, peuvent ne pas avoir le même niveau ou de professionnalisme dans leur communication,

E) Un manque d’engagement avec d’autres fans : Un véritable profil de célébrité interagit normalement avec d’autres utilisateurs, tandis qu’un faux profil pourrait ne pas répondre aux commentaires ou aux messages directs,

Il est impératif, comme nous le faisons ici sur Global Security Mag, d’informer les gens sur les dangers potentiels car une meilleure compréhension des méthodes utilisées par les escrocs peut réduire le nombre de victimes et protéger ceux qui sont susceptibles d’être ciblés.

Aussi sensibilisons le public aux risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux, que ce soit à travers des campagnes éducatives réalisées par les organismes étatiques, des partenariats avec des plateformes technologiques.

Les dangers de l’ère numérique sont réels et omniprésents. Alors que des personnalités comme Brad Pitt ou Taylor Swift et bien d’autres encore, continuent d’exercer une attraction indéniable sur des millions de fans, il est crucial de garder à l’esprit que derrière l’écran, il peut y avoir un escroc/des escrocs cherchant à exploiter cette admiration. En gardant à l’esprit les signes d’alerte, en restant conscient des risques et en adoptant une attitude critique face à l’information, chacun et chacune d’entre nous peut contribuer à écarter les escroqueries.

Mesdames et Messieurs, restez VIGILANT.E.S et ne perdez jamais de vue l’importance de la PRUDENCE dans ces vastes interactions numériques.