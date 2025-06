Lantronix Inc annonce sa collaboration avec Aerora

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Lantronix Inc annonce sa collaboration avec Aerora, un fournisseur de systèmes intégrés de propulsion, de contrôle au sol et de charge utile IA de précision conformes à la loi NDAA. Cette collaboration permet de proposer des solutions basées sur l’Edge AI qui accélèrent considérablement les progrès dans les domaines des drones, de la robotique et des applications de surveillance fournies par la plateforme OEM d’Aerora pour la navigation visuelle alimentée par l’IA.

Grandview Research estime que d’ici 2030, le marché mondial des drones atteindra 163,6 milliards de dollars. La plupart des prévisions tablent sur un TCAC de 15 % jusqu’en 2030, certains segments commerciaux devant connaître une croissance encore plus rapide, notamment grâce à l’expansion des applications des drones dans les domaines de la logistique, de l’agriculture, des infrastructures et de la sécurité publique. Le gouvernement fédéral américain reconnaît également l’importance des systèmes aériens téléguidés, tels que les drones, pour les secteurs commerciaux et gouvernementaux, et a mis en place des mesures de soutien aux fabricants de drones.

La solution d’Aerora est prise en charge par le système sur module (SoM) Open-Q™ de Lantronix, équipé des puces Qualcomm® Technologies, qui offre des capacités de traitement inégalées en matière d’appréciation de la situation basée sur l’IA, d’imagerie computationnelle avancée et de prise de décision en temps réel.

Grâce aux SOM Open-Q de Lantronix, les développeurs peuvent élaborer des solutions basées sur l’IA en toute confiance, tout en sachant qu’elles s’appuient sur des technologies informatiques embarquées reconnues.

Dans le cadre de cette solution intégrée, Aerora a incorporé le module Teledyne FLIR Hadron 640R et le logiciel Prism, offrant ainsi des capacités avancées d’imagerie thermique et RVB. Les équipementiers de drones, de robotique et de solutions de surveillance sont soumis à une pression croissante pour raccourcir leurs délais de développement, tout en maintenant des normes élevées en matière de systèmes d’imagerie et de contrôle. Les nouvelles technologies Edge AI, telles que cette solution, sont susceptibles de contribuer à la diminution ou à l’élimination des frais généraux liés à l’ingénierie et au raccourcissement des délais de mise sur le marché.

La solution d’Aerora comprend la pré-intégration de la caméra, du cardan, des moteurs du cardan, du boîtier, de la télémétrie et de l’interface, tout en offrant un flux vidéo 4K simultané avec une vidéo thermique haute résolution. Aerora collabore avec plusieurs fabricants OEM de drones afin d’intégrer sa plateforme combinant une caméra et un cardan. Cette plateforme répond aux exigences technologiques du secteur tout en garantissant la conformité à la loi NDAA.