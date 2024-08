Lancement des Jeux Paralympiques - Cybersécurité et trafic internet en France

août 2024 par Cloudflare

On y apprenait notamment que :

• La cérémonie d’ouverture entrainait une baisse de trafic internet, notamment à des moments clés tels que les performances de Lady Gaga, Céline Dion ou encore l’allumage de la vasque par Marie-José Perec et Teddy Riner.

• Lors des Jeux, Leon Marchand avait scotché les Français devant leur télévision avec une baisse de 12% du trafic lors de la demi-finale 200m papillon et 7% à 10% de baisse lors de la finale.

• La cérémonie de clôture entrainait une baisse du trafic internet de 14% notamment lors de 3 temps fort : Léon marchand portant la lanterne des Tuileries au Stade de France, le spectacle du voyageur doré et enfin l’interprétation d’H.E.R de l’hymne national des Etats-Unis introduisant Tom Cruise et sa cascade.

• La France avait été la cible majeure de cyberattaques. Le nombre de requêtes quotidiennes liées à des attaques DDoS ayant bondi à 200 millions. L’attaque spécifique la plus significative avait été observée lors du dernier jour et visait un site de transports publics français. Cela a duré 4 minutes et a culminé à plus de 500 00 requêtes par seconde.

En ce grand retour de la flamme, le questionnement quant à la cybersécurité au sein de l’hexagone subsiste et les Français ont hâte de connaître les grands moments et temps forts qui vont marquer leurs esprits et internet lors des prochains jours.