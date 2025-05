Lancement de nouvelles lignes directrices sur la saisie et le traitement des données de reconnaissance faciale et d’empreintes digitales

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Les outils de reconnaissance biométrique offrent la possibilité de transformer la façon dont la vérification d’identité est effectuée en offrant plus de sécurité et d’efficacité aux passages de frontières, lors des inspections de police et dans la fourniture de services gouvernementaux. Les avantages devraient inclure un temps de traitement plus rapide et une plus grande commodité pour les passagers et les autres utilisateurs. Avec moins d’interaction humaine requise, il y a également moins de risque d’erreur humaine et d’économies potentielles.

Il y a eu une augmentation significative de l’utilisation de ces outils, le marché des passeports électroniques devant à lui seul générer 256,2 milliards de dollars d’ici 2032[2]. À mesure que l’utilisation de la technologie augmente et qu’un plus grand nombre de personnes sont exposées à l’utilisation de la reconnaissance biométrique, cette nouvelle spécification technique, Identification personnelle - Guide européen pour les applications de reconnaissance biométrique basée sur les documents d’identité (TS 18139), aborde la manière d’améliorer la mise en œuvre, l’accessibilité, la convivialité, l’efficacité, la précision et la sécurité.

Les directives s’adressent à toute organisation qui se prépare à mettre en œuvre la reconnaissance biométrique dans le cadre de ses systèmes de gestion de l’identité et de contrôle d’accès, par exemple les agences de contrôle des frontières dans les aéroports, les ports maritimes ou les frontières terrestres, la police, les agences gouvernementales, les services de gestion des migrations. Il couvre la capture d’images faciales ou d’empreintes digitales qui sont utilisées à des fins de vérification ou d’identification dans des applications basées sur des images de référence dans des documents d’identité, tels que les passeports et les cartes d’identité et les bases de données de voyageurs ou de visas. Il couvre également la qualité et l’authenticité des données pour les données biométriques capturées dans ces applications.

La spécification fournit des recommandations sur la manière d’améliorer la facilité d’utilisation des systèmes de vérification d’identité, y compris l’ergonomie et le guidage de l’utilisateur, et définit les exigences et fournit des recommandations sur les points suivants :

• les évaluations de sécurité à prendre en compte lors de la mise en œuvre d’un système automatisé de vérification d’identité ;

• Comment concevoir un processus efficace et sans heurts pour un système biométrique ;

• Comment capturer des données de bonne qualité et assurer l’interopérabilité et l’authenticité des données ;

• Conseils pour éviter les attaques de présentation dans les systèmes de reconnaissance d’empreintes digitales et faciales.