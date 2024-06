Lancement de l’application WeCA

juin 2024 par Marc Jacob

L’usurpation d’identité est un problème croissant qui affecte de plus en plus de personnes et d’entreprises. En 2021, 210 000 personnes en France ont été victimes de ce type de fraude. Les projections indiquent que l’impact financier mondial de cette fraude pourrait atteindre 190 milliards d’euros d’ici 2025, contre 61 milliards d’euros en 2022 (source : Juniper Research). En 2022, 63% des entreprises françaises ont signalé une augmentation des tentatives de phishing (source : Allianz), soulignant la vulnérabilité des systèmes de sécurité actuels. La principale faille demeure le facteur humain, responsable de plus de 99% des incidents de sécurité (source : Les Experts – Emiliano MASSA). Dans ce contexte préoccupant, WeCA se positionne comme une solution innovante pour authentifier les professionnels et sécuriser les transactions. WeCA est une application mobile qui lutte contre l’usurpation d’identité professionnelle en permettant aux utilisateurs de vérifier instantanément l’identité de leurs interlocuteurs, qu’ils soient en face à face, à distance, ou sur internet.

Une solution complète d’authentification pour échanger ses informations en toute sécurité

WeCA est une application mobile conçue pour lutter contre l’usurpation d’identité professionnelle et rassurer les clients en authentifiant les opérateurs qui se présentent à leur porte, les contactent par téléphone, ou interagissent en ligne. Grâce à une interface mobile intuitive et une technique unique utilisant des clés éphémères, WeCA permet aux utilisateurs de vérifier instantanément l’identité de leurs interlocuteurs.

Les principales fonctionnalités de WeCA incluent :

• L’identification en face à face : L’utilisateur scanne un QR Code présenté par le professionnel à partir de son mobile et reçoit en temps réel un message d’authentification contenant photo, fonction et logo de l’organisation dont dépend le professionnel ;

• L’identification à distance : L’utilisateur saisit un code alphanumérique communiqué oralement par son interlocuteur au téléphone et reçoit le message d’authentification comme celui en face à face ;

• L’identification de site internet : Sur le site web visité par l’utilisateur, celui-ci clique sur l’icône Weca Vérified l’invitant à scanner un QR Code. Il reçoit un message d’information sur son mobile faisant apparaitre l’adresse du site web officiel.

WeCA propose également une plateforme SaaS permettant aux entreprises de toutes tailles d’intégrer facilement cette solution sans perturber leurs opérations courantes.

Pour les professionnels, ... et les particuliers

WeCA est également conçu pour les particuliers qui souhaitent exiger la sécurité dans leurs interactions quotidiennes. Que ce soit pour sécuriser ses échanges, ses achats en ligne ou ses interactions avec des services institutionnels, WeCA offre une protection fiable et accessible.

L’application est 100 % gratuite pour les particuliers, éliminant ainsi la barrière à l’entrée et facilitant une adoption massive.

Malgré les efforts de sensibilisation menés par l’État et les entreprises, aucune solution concrète et efficace n’existait jusqu’à présent pour sécuriser l’humain dans le contexte professionnel.

En permettant aux entreprises et aux particuliers de vérifier facilement l’identité de leurs interlocuteurs, WeCA contribue à renforcer la confiance et à sécuriser les interactions professionnelles et personnelles.

De plus, WeCA ne requiert pas la création de compte, simplifiant ainsi l’utilisation pour les particuliers et éliminant les obstacles potentiels à l’adoption.