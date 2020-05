La start-up Protected sélectionnée par le Secrétariat d’Etat chargé du Numérique

mai 2020 par Marc Jacob

Avec la volonté de fournir aux Français les clés pour se prémunir de ces risques digitaux, le Secrétariat chargé du Numérique a, dès le 18 mars, mis en avant sur le Portail de l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics une sélection de 12 offres de cybersécurité. Parmi celles-ci, la solution développée par la start-up Protected constitue la seule offre à l’usage des particuliers, les autres solutions présentées étant destinées aux entreprises.

Protected, une protection à 360° pour les particuliers

Spécialiste de la protection digitale, Protected a vocation à devenir le partenaire sécurité de la vie numérique des Français : son pack tout-en-un protège les outils informatiques des logiciels malveillants, sécurise les données personnelles, contrôle la navigation des enfants et garantit la préservation de l’e-réputation comme de l’identité de ses utilisateurs. La start-up propose en effet les services suivants, utilisables sur PC, MAC, iOS et Android :

Un service d’information et de formation sur les menaces cyber ;

Une suite de protection globale : antivirus, contrôle parental, VPN (protection des connexions Internet), sécurisation des achats en ligne, gestionnaire mots de passe sécurisé, sauvegarde sécurisée des documents par cryptage, protection de la vie privée (avec notamment une fonctionnalité empêchant la surveillance des activités en ligne et l’espionnage via la webcam) ;

Un accompagnement juridique personnalisé : gestion à l’amiable des litiges, conseils juridiques par des avocats spécialisés, prise en charge des frais de procédures ;

Une protection e-réputation : enfouissement des contenus nuisibles à la réputation, accompagnement dans la gestion des démarches ;

Une assistance psychologique, par téléphone ou en face à face si besoin, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des psychologues cliniciens, pour adultes et enfants. Un accompagnement spécifique est proposé en cas de cyberharcèlement.

Pour concevoir ces solutions garantissant la sécurité numérique des particuliers, Protected s’est entourée d’experts de cette problématique, notamment de Kaspersky et de Groupama Protection Juridique, le spécialiste en assurance des risques numériques. Proposée dans le cadre d’une offre sans engagement, à partir de 6,99 € TTC par mois, la solution est accessible au grand public, en direct et via un réseau de partenaires, tels que les magasins du groupe Casino.